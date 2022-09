La surprise d'Evenepoel quand il apprend le nom du nouveau champion du monde: "Hein, Foss?"

Une semaine après avoir remporté la Vuelta, Remco Evenepoel a décroché la médaille de bronze sur le contre-la-montre des championnats du monde. S'il était déçu de n'étre "que" troisième, le Brabançon reconnaissait, en interview après la course, la supériorité de Tobias Foss et Stefan Küng sur cette course.

Même si Evenepoel ne s'attendait pas à une telle prestation de la part du Norvégien. Alors qu'il était en train de récupérer quelques secondes après avoir franchi la ligne, le coureur de 22 ans demande qui est en tête du contre-la-montre. Un de ses soigneurs le met au courant de la première place de Foss, à la grande surprise d'Evenepoel : "Hein, Foss ?", peut-on lire sur les lèvres du jeune Belge qui n'a pas caché son étonnement de voir le coureur de Jumbo-Visma remporter le maillot arc-en-ciel.

Capturé par une caméra présente sur la ligne d'arrivée, ce petit moment a déjà fait le tour des réseaux sociaux.