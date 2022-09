La Belge Lotte Kopecky est vice-championne du monde de cyclisme, Van Vleuten décroche le titre

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten est la nouvelle championne du monde de cyclisme chez les dames. Elle a placé un démarrage dans le dernier kilomètre de la course et n'a pas été reprise. La Belge Lotte Kopecky a sprinté vers la médaille d'argent, tapant sur son guidon de frustration... La troisième place est revenue à l'Italienne Silvia Persico.

Dans la dernière ascension de Mount Pleasant, cinq coureuses se sont isolées : Moolman-Pasio, Uttrup-Ludwig, Longo-Borghini, Niewiadoma et Lippert. Elles ont eu jusqu'à 17 secondes d'avance sur leurs poursuivantes dont Kopecky et Van Vleuten. Mais la collaboration n'était pas optimale dans ce groupe de tête et le contre est rentré à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée.

Il s'agit du second titre de Van Vleuten qui s'était déjà imposée en 2019 à Harrogate. Incertaine en raison d'une fracture du coude après sa chute sur le relais mixte, la Néerlandaise a fait preuve d'intelligence pour devancer ses rivales.