Le directeur sportif Roodhooft a "du mal à imaginer Van der Poel pousser une fille"

Dans la nuit précédant la course en ligne, le Néerlandais a été interpellé par la police après un incident à son hôtel. Van der Poel est rentré à 4h du matin et après une mauvaise nuit de sommeil, il a abandonné après 30 km de course dimanche. "Il s'est retrouvé en cellule", a raconté Christoph Roodhooft, son directeur sportif chez Alpecin-Deceuninck. "Mathieu espérait bien sûr quelque chose ici, même si la condition n'était pas top. Mais cela a été contrecarré d'une manière stupide", a expliqué Roodhoft.

"Juste en face de sa chambre, il y avait deux chambres avec des enfants", a raconté Roodhooft aux médias. "Mathieu s'est endormi vers 9h. Il y avait continuellement du bruit dans le couloir et des coups frappés aux portes. Après la troisième fois, il est sorti de sa chambre. Il ne semblait pas y avoir de parents avec les enfants. Mathieu s'est emporté contre eux, il en avait assez, il était minuit. Finalement, la police a été appelée et Mathieu a dû aller faire une déclaration."

Selon la police de la Nouvelle-Galles du Sud, Van der Poel a poussé deux adolescentes. "Je n'y étais pas, mais je peux difficilement imaginer Mathieu pousser une fille", a déclaré Roodhooft.

Mardi, Van der Poel devra se présenter devant un tribunal local. "C'est embêtant. Tu restes là et tu n'as aucun recours. Son passeport lui a été retiré, mais, apparemment, c'est la procédure normale ici."

"A 4h du matin, il était de retour à l'hôtel. Mais le temps de s'endormir, il est déjà 7h. Il s'est retrouvé en cellule. Peut-être que Mathieu n'était pas mentalement en état de prendre le départ. Pas seulement pour le manque de sommeil, il lui est arrivé quelque chose. De nulle part, il s'est retrouvé derrière les barreaux."

"Mathieu est déçu. Il s'est concentré sur ces Mondiaux depuis deux mois. Après son mauvais Tour de France, il avait envie d'aller de l'avant. C'est vraiment une déception. Nous espérons qu'il pourra rapidement rentrer à la maison", a conclu Roodhooft.