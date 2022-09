Philippe Gilbert ému par le succès de Remco Evenepoel: "Les larmes ont coulé, je suis fier de toi"

Philippe Gilbert, actuellement à l'entraînement en Italie, a été très sollicité par les médias depuis le succès de Remco Evenepoel aux championnats du monde, ce dimanche matin. Il faut dire que le coureur wallon est un ami d'Evenepoel dans le peloton et que les deux hommes sont très proches depuis que le cadet a fait ses débuts en 2019, lorsque son aîné était encore chez Quick-Step.

Gilbert a donc publié une vidéo sur sa chaîne Youtube pour apporter sa réaction au titre de champion du monde de celui qui lui succède, dix ans après Valkenburg. "C’était une victoire émouvante, je vous avoue que des larmes ont coulé quand il a franchi la ligne", explique-t-il notamment.

Et de s'adresser directement à son ami: "Remco, tu es un grand champion, je suis fier de toi, de ce que tu as fait et ce que tu continueras à faire pour le cyclisme belge et le cyclisme en général."