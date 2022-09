L'équipe belge a bien fêté le titre mondial d'Evenepoel en compagnie... des coureurs français (VIDEO)

10 ans après le titre de Philippe Gilbert, Remco a rendu fière toute la Belgique en s'imposant à Wollongong, après son titre à la Vuelta. Pour fêter cela dignement, les Belges ont dîné dans un restaurant avant de rejoindre un bar à proximité.

Si Remco est resté au soda toute la soirée, ses coéquipiers eux se sont bien occupés du bar. "Le gin tonic et la bière ont coulé à flots", raconte Stan Dewulf à nos confrères de Sporza.

Au moment de chanter l'hymne de la victoire "We Are The Champions", on aperçoit le quatrième des championnats du monde, Wout van Aert, bière à la main, faisant une accolade au coureur français Benoît Cosnefroy venu participer à l'ambiance belge. A côté de Remco qui chantait à plein poumons, Stan Dewulf, Pieter Serry ainsi que le sélectionneur Sven Vanthourenhout faisaient les chœurs.