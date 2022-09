La fête en l’honneur de Remco Evenepoel s’annonce tout aussi festive que sportive ce dimanche 2 octobre. car pour arriver sur la Grand-Place de Bruxelles, les fans du nouveau champion du monde de cyclisme pédaleront depuis Dilbeek. Avec le ket de Schepdael en directeur de course.

La fête à Remco sur la Grand-Place ce dimanche: programme complet d’une journée festive et... sportive

Remco Evenepoel a pris l’avion en Australie : le tout nouveau champion du monde de cyclisme remettra enfin le pied sur le sol national ce mardi 27 septembre. ça sera la première fois qu’il foulera cette terre de vélo depuis son décollage pour la Vuelta, qui a démarré des Pays-Bas le 19 août. Soit plus d’un mois.

Autant dire que l'impatience de ses supporters de la première heure comme des nouveaux amoureux du tout fringuant maillot arc-en-ciel est énorme. On le sait désormais : ce dimanche 2 octobre, ceux-là pourront approcher le champion qu’on attendait depuis 2012 et le sacre de Philippe Gilbert. Une fête en son honneur est en effet bookée de longue date par la Ville de Bruxelles, qui ouvrira son balcon de la Grand-Place au gamin de Schepdael à 15h30. Les autorités avaient déjà prévu de saluer le maillot rouge de la Vuelta. S’y ajoute donc le plus beau des maillots cyclistes.

Une parade cycliste

Depuis ce lundi 26 septembre, on en sait un peu plus sur le déroulé de cette journée qui s'annonce festive et… sportive. En effet, le rendez-vous est donné dès 12h au Westrand, centre culturel de Dilbeek, dont Schepdael est une section. Les édiles, les citoyens d'honneur de la commune brabançonne, mais surtout les fans, applaudiront Remco sur le parking du site dès 12h45. Le cycliste devrait y prendre la parole.

Très fun : une parade cycliste s'ébrouera dès 14h pour relier Dilbeek à la Grand-Place. Il s'agira d'un «cortège familial». Les autorités attendent «plusieurs centaines de cyclistes» parmi lesquels «tout le monde est le bienvenu». On pédalera ainsi une dizaine de kilomètres. Remco en ayant déjà avalé son comptant, c'est depuis la voiture de tête qu'il escortera ce peloton qui s'annonce très festif.

L'arrivée sur la Grand-Place est prévue à 15h. Evenepoel serrera sans doute quelques pinces avant de saluer les fans, en lycra ou non, depuis le balcon de l'Hôtel de Ville. Son apparition est prévue de 15h30 à 15h45. Largement de quoi déclencher les selfies depuis le pavé. Et de voir fleurir les arcs-en-ciel dans les yeux.

«Une virée triomphale à Bruxelles!»

«Pour célébrer les succès mondiaux d’un ketje bien de chez nous, j’enfourche volontiers mon vélo pour une virée triomphale à Bruxelles!» promets Willy Segers, bourgmestre de la Commune de Dilbeek (N-VA). Anneleen Van Den Houte, Échevine du Temps libre (N-VA), ajoute : «R.EV 1703 (le nom du fan-club de Remco, basé au café De Rustberg, et qui reprend le code postal de Schepdael, NDLR) est connu dans le monde entier. Il est un grand ambassadeur du cyclisme, mais aussi de notre commune».

Le Bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) assure pour sa part que «les Belges ont à cœur de rendre hommage à notre champion et sont donc impatients de le voir rentrer au pays». Avec en tête Justine Henin, les Diables ou les Lions, Benoît Hellings, échevin des Sports (Écolo), rappelle enfin que «la Grand-Place est l’endroit où tous les grands champions sportifs sont venus fêter leurs magnifiques victoires».