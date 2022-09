Mark Cavendish met en garde Evenepoel: "Le Tour en 2023? Il a plus à y perdre..."

Depuis son sacre aux championnats du monde de cyclisme en Australie, après une véritable démonstration, Remco Evenepoel a reçu de nombreux messages de félicitations. Notamment de la part de bon nombre de ses (ex) collègues cyclistes. Réunis pour le podcast "The Move" de Lance Armstrong ; Bradley Wiggins, Mark Cavendish, Jan Ullrich et Johan Bruyneel ont donné leur avis sur la prestation du champion belge.

"Tout d'abord, félicitations Remco. Il a roulé une course parfaite et est encore tellement jeune", a commencé Ullrich, "mon conseil serait de ne pas prendre trop de poids cet hiver... Cela a toujours été mon problème", se souvient le vainqueur du Tour de France 1997, alors qu'il n'avait que 21 ans. "Remco gagne ce qu'il veut, et après un grand tour, il gagne le championnat du monde. Il aura énormément de pression sur les épaules l'an prochain. Mais il a une bonne équipe autour de lui, de bons amis et il va se marier. Ce sont des choses importantes dans la vie."

La pression sur les épaules de Remco Evenepoel : voila précisément ce qui inquiète Mark Cavendish, son équipier chez Quick Step : "OK, on sait tous qu'il sait gérer la pression. Mais il est belge hein ! C'est une grande différence avec moi, Bradley (Wiggins), Lance (Armstrong) ou Jan (Ullrich). Pour nous, le cyclisme n'est pas aussi important au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Allemagne. Quand Remco est arrivé, il était déjà bon mais il divisait les opinions. Notamment en raison de son franc-parler. Cette année, de plus en plus de personnes sont devenues fans de lui. Mais le cyclisme est énorme en Belgique. Et les gens devront aussi le supporter quand ça ira moins bien."

Un avis partagé par Sir Bradley Wiggins : "C'est exact. En Belgique, ils cherchent le nouveau Eddy Merckx, comme en France, ils cherchent le nouveau Hinault et aux États-Unis, le nouveau Lemond. Et maintenant, Evenepoel est devenu champion du monde à 22 ans, comme Merckx. D'autant qu'il gagne à la Merckx et a remporté un grand tour." Ce que la Belgique attendait depuis 44 ans et Johan De Muynck qui avait remporté le Giro en 1978.

À la question de savoir si Remco Evenepoel doit désormais participer au Tour de France l'an prochain, Mark Cavendish émet ses réserves : "J'ai le sentiment qu'il a plus à y perdre. S'il participe, il pourrait peut-être l'emporter mais il se peut également qu'il ne soit pas prêt. Il est vraiment très fort et si on lui dit : 'Remco, tu vas faire le Tour', il fera tout pour être prêt. Remco gère extrêmement bien la pression, mais sur le Tour, c'est encore autre chose au niveau des attentes. Celles-ci viennent de l'extérieur."

Et avec un maillot de champion du monde sur les épaules, il est certain que les moindres faits et gestes d'Evenepoel seraient scrutés sur la Grande Boucle.