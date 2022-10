Accueil Sports Cyclisme Une première avec le maillot arc-en-ciel remplie d'émotions pour Remco Evenepoel: "Ce fut une journée incroyable grâce à vous" Remco Evenepoel a vécu une première course en arc-en-ciel pleine d’émotions. Eric de Falleur Spécialiste Cyclisme



©BELGA

Un peu après 17 heures, quelques minutes après que Christophe Laporte descendit de la plus haute marche du podium sur lequel Rasmus Tiller et Hugo Page avaient accompagné le lieutenant français de Wout van Aert, Remco Evenepoel et Philippe Gilbert...