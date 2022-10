Vélo de Cristal: Remco Evenepoel vainqueur pour la deuxième fois, Lotte Kopecky réussit la passe de trois chez les dames

Remco Evenepoel a remporté le Vélo de Cristal, trophée récompensant le meilleur coureur cycliste belge de la saison et organisé par le quotidien Het Laatste Nieuws, pour la deuxième fois de sa carrière mercredi lors de la cérémonie dans les studios de DPG à Vilvorde.

Evenepoel, 22 ans, a réalisé une saison historique après avoir remporté son premier grand tour sur le Tour d'Espagne, deux semaines avant de remporter son premier titre de champion du monde chez les seniors à Wollongong en Australie. Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl, auteur de 15 victoires cette saison a également remporté son premier Monument à Liège-Bastogne-Liège et a gagné la Clasica San Sebastian pour la deuxième fois.

Avec 1.100 points, Evenepoel remporte son deuxième Vélo de Cristal, après celui glané en 2019, avec 230 points d'avance sur Wout van Aert. Vainqueur en 2020 et 2021, 'WVA' a également réalisé une saison exceptionnelle avec neuf victoires, dont trois succès d'étape et le gain du maillot vert sur les routes du Tour de France, deux étapes du Critérium du Dauphiné, une étape de Paris-Nice, le circuit Het Nieuwsbald et l'E3 Harelbeke.

Jasper Philipsen termine à la 3e place du référendum avec 436 points. Arnaud De Lie (398) et Yves Lampaert (106) complètent le top 5

Kopecky gagnante pour la troisième année de suite

Lotte Kopecky, 26 ans, faisait figure de grande favorite après une saison 2022 de haute volée sur tous les terrains. Sur la route, l'Anversoise a débuté sa saison par une victoire sur les Strade Bianche puis sur le Tour des Flandres.

Par la suite, elle a encore remporté une étape du Tour de Burgos et décroché le titre de championne de Belgique du contre-la-montre. La coureuse de SD Worx a également décroché la médaille d'argent sur la course en ligne des Mondiaux à Wollongong en Australie. Sur la piste, Kopecky a ajouté deux titres européens à son palmarès.

Avec 1.118 points, elle devance Julie De Wilde, qui termine 2e avec 666 points. De Wilde s'était notamment illustrée sur le Tour de France en portant pendant plusieurs jours le maillot blanc de meilleure jeune. Shari Bossuyt se classe 3e avec 490 points tandis que Febe Jooris (408) et Kim De Baat (200) complètent le top 5.

Sven Vanthourenhout élu meilleur directeur sportif de l'année

Sven Vanthourenhout a été élu meilleur directeur sportif de l'année lors de la cérémonie du Vélo de Cristal, trophée récompensant le meilleur coureur et la meilleure coureuse cycliste belge de la saison et organisé par le quotidien Het Laatste Nieuws, mercredi dans les studios de DPG à Vilvorde.

Sélectionneur national, Vanthourenhout a vécu une année faste en 2022 en décrochant notamment six médailles lors des Mondiaux fin septembre à Wollongong en Australie: une en or sur la course en ligne messieurs avec Remco Evenepoel, deux en argent avec Lotte Kopecky sur la course en ligne dames et Alec Segaert sur le chrono U23 messieurs et trois en bronze avec Remco Evenepoel sur le chrono messieurs, Vlad Van Mechelen sur la course en ligne juniors garçons et Febe Jooris sur le chrono juniors filles.

Lors de l'Euro, la Belgique a décroché la médaille de bronze sur la course en ligne messieurs avec Tim Merlier. Chez les espoirs messieurs, Alec Segaert a été champion d'Europe du contre-la-montre. En juniors, Jens Verbrugghe a remporté la médaille d'argent du chrono garçons et Febe Jooris la médaille de bronze du chrono filles.

Vanthourenhout a récolté 660 points devant le duo Klaas Lodewyck et Geert Van Bondt de Quick-Step Alpha Vinyl, 2e avec 364 points. Patrick Lefevere, manager de Quick-Step Alpha Vinyl est 3e avec 330 points.