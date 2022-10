Gala du Flandrien : Wout van Aert élu comme l'étincelle de l'année, Evenepoel le meilleur coureur de la saison

Ils ont récompensé la prestation globale du Belge sur les routes du Tour de France. En effet, le pensionnaire de l'équipe Jumbo-Visma a ébloui pendant trois semaines les amateurs de la petite reine. Du Danemark à Paris en passant par Calais, Lausanne et Rocamadour, Van Aert n'a jamais arrêté de courir pour la victoire. Il a d'ailleurs été récompensé de ses efforts par le gain du maillot vert, offert au premier du classement par points.

"WVA" a débuté la Grande Boucle par trois deuxièmes places, lors du chrono inaugural à Copenhague puis sur les sprints de Nyborg, à l'issue duquel il a endossé le maillot jaune, et Sonderborg. Il a été récompensé dès la première étape sur le sol français en s'imposant, en jaune et avec la manière après un solo de plus de 11 km, à Calais. Quatre jours après, il s'est montré le plus costaud lors d'une arrivée pour puncheurs à Lausanne. Décisif en montagne, où il a parfaitement épaulé son équipier et futur vainqueur Jonas Vingegaard, il a parachevé son chef-d'œuvre par une victoire dans le chrono de Rocamadour.

Remco Evenepoel élu Flandrien de l'année

Remco Evenepoel s'apprête à faire main basse sur toutes les récompenses individuelles décernées à la fin de l'année civile en Belgique. Après le Vélo de Cristal, le lauréat du Tour d'Espagne et champion du monde a remporté mardi le trophée du Flandrien, décerné au meilleur coureur cycliste de la saison par le quotidien Het Nieuwsblad. Le pensionnaire de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl a récolté 510 points pour devancer Wout van Aert (Jumbo Visma), 438 points, et Arnaud De Lie (Lotto Soudal), 308 points. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck/301 pts) et Dylan Teuns (Israel-Premier Tech/183 pts) complètent le top 5.

C'est la première fois qu'Evenepoel remporte cette distinction, lui qui succède à "WVA", lauréat des trois dernières éditions. Greg Van Avermaet reste le plus titré avec six trophées.

Le natif de Schepdaal, 22 ans, n'était pas présent mardi soir à La Brugeoise, à Bruges, pour recevoir ce 20e trophée du Flandrien. Marié récemment, le prodige belge est actuellement en voyage de noces. C'est donc son directeur sportif et entraîneur Koen Pelgrim qui a récupéré le trophée.

Evenepoel, auteur de 15 victoires cette saison, est devenu le premier Belge depuis 44 ans à remporter un grand tour en ramenant le maillot rouge à Madrid à l'issue de la dernière Vuelta. Il a ensuite confirmé aux Mondiaux à Wollongong. D'abord médaillé de bronze du chrono, il a remporté, à la faveur d'un incroyable effort en solitaire, le titre de champion du monde. Outre ça, il a aussi enlevé son premier Monument à Liège-Bastogne-Liège et a gagné la Clasica San Sebastian pour la deuxième fois.

Un jury de 26 spécialistes a confectionné les cinq finalistes et, pour la première fois, ils ont tous placé Remco Evenepoel à la première place. Le vote a rassemblé 116 des 140 cyclistes professionnels belges.

Lotte Kopecky reçoit le trophée Patrick Sercu

Brillante sur la route comme sur la piste, Lotte Kopecky a reçu le trophée Patrick Sercu, qui récompense le ou la cycliste belge qui a brillé sur les autres disciplines que la route. Cette distinction du Gala du Flandrien, organisé par le quotidien Het Niewsblad, a été remise à Kopecky par le spécialiste de la piste Iljo Keisse, qui tirera sa révérence à l'issue des Six Jours de Gand.

Elle a notamment été préférée à Gianni Vermeersch, devenu récemment le tout premier champion du monde de gravel. Outre son incroyable saison sur route, avec des victoires aux Strade Bianche et sur le Tour des Flandres, Kopecky a brillé sur la piste en ajoutant quatre médailles d'or à son impressionnant palmarès. Championne d'Europe de la course aux points et de la course à l'élimination à Munich en août, elle a ponctué son année civile avec deux titres mondiaux, lors de la course à l'élimination et de l'américaine, avec Shari Bossuyt. Lotte Kopecky est la troisième à soulever ce trophée Patrick Sercu, attribué au meilleur coureur sur piste, en cyclocross, BMX ou mountainbike, après Victor Campenaerts et son record de l'heure réalisé en 2019 et Tim Celen et ses exploits lors des Jeux Paralympiques en 2021.

Tadej Pogacar et Annemiek van Vleuten mis à l'honneur

Le Slovène Tadej Pogacar et la Néerlandaise Annemiek van Vleuten ont remporté les titres de Flandrien et Flandrienne internationaux de l'année. Pogacar, 24 ans, a notamment remporté cette saison les Strade Bianche, le GP de Montréal et le Tour de Lombardie. Il termine son exercice 2022 avec 16 succès, dont les victoires finales au Tour des Émirats arabes unis, à Tirreno-Adriatico et au Tour de Slovénie. "Pogi" est toutefois passé à côté de son principal objectif de la saison en devant se contenter de la 2e place au Tour de France, battu par le Danois Jonas Vingegaard.

De son côté, Van Vleuten a dominé de la tête et des épaules les courses à étapes chez les dames en remportant, coup sur coup, le Giro, le Tour et la Vuelta. Malgré une fracture du coude encourue trois jours avant lors du relais mixte, la Néerlandaise de 40 ans a ponctué son incroyable saison en remportant le titre mondial à Wollongong grâce à une attaque dans le dernier kilomètre. Celle qui mettra un terme à sa carrière fin 2023 a aussi brillé dans les courses d'un jour en s'adjugeant Liège-Bastogne-Liège et le Circuit Het Nieuwsblad. Elle n'est plus qu'à deux succès d'atteindre la barre des 100 victoires chez les professionnelles.