Un départ pour puncheurs, des cols mythiques et un seul chrono : le parcours du Tour de France 2023 dévoilé

C’est ce jeudi que Christian Prudhomme, directeur de la course, dévoilait le parcours du prochain Tour de France. Avec un grand départ donné à Bilbao et la traditionnelle arrivée aux Champs-Elysées.

Un premier week-end pour puncheurs

1re étape – samedi 1er juillet : Bilbao (Esp) – Bilbao (Esp), 182 km.

2e étape – dimanche 2 : Vitoria-Gasteiz (Esp) – Saint-Sébastien (Esp), 209 km.

3e étape – lundi 3 : Amorebieta-Etxano (Esp) – Bayonne, 185 km.

4e étape – mardi '4 : Dax – Nogaro, 182 km.

La première étape, avec ses 3.300 mètres de dénivelé positif et une côte de 2km à 10 % de pente moyenne située à dix kilomètres de l’arrivée, devrait offrir le premier maillot jaune à un puncheur. De quoi appâter Wout van Aert, Mathieu van der Poel ou encore Julian Alaphilippe ? La deuxième étape, longue de 209 kilomètres, se disputera, elle aussi, dans le Pays basque avec notamment la montée du Jaizkibel, côte mythique de la Clasica San Sebastian, dans les vingt derniers kilomètres.

Les deux étapes suivantes marqueront l’entrée dans l’Hexagone et devraient permettre aux sprinteurs d’en découdre.

Les grimpeurs à la fête dès le 5e jour

5e étape – mercredi 5 : Pau – Laruns, 165 km.

6e étape – jeudi 6 : Tarbes – Cauterets-Cambasque, 145 km.

7e étape – vendredi 7 : Mont-de-Marsan – Bordeaux, 170 km.

8e étape – samedi 8 : Libourne – Limoges, 201 km.

9e étape – dimanche 9 : Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme, 184 km.

lundi 10 : 1re journée de repos à Clermont-Ferrand.

Les Pyrénées arriveront particulièrement tôt en 2023 puisque le peloton escaladera le col de Soudet et le col de Marie Blanque dès la 5e étape, avec une arrivée prévue dans la vallée, à Laruns, terre de la première victoire de Tadej Pogacar dans le Tour, en 2020. Le lendemain, l’Aspin, le Tourmalet et l’ascension finale de Cauterets-Cambasque permettront une première explication au sommet.

Deux étapes de transition permettront alors aux sprinteurs de s’exprimer tout en prenant la route du massif central, où l’arrivée au sommet du Puy de Dôme à la veille de la première journée de repos sera le premier très grand moment de ce Tour de France.

Etape 9 / Stage 9 #TDF2023



Puy de Dôme

13,3 km, 7,7%



💪 After 35 years, the Puy de Dôme is back!



💪 35 ans après la dernière arrivée, le Tour de France revient au Puy de Dôme ! pic.twitter.com/ihtwaeZLCe — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Quelques étapes de transition…

10e étape – mardi 11 : Vulcania – Issoire, 167 km.

11e étape – mercredi 12 : Clermont-Ferrand – Moulins, 180 km.

12e étape – jeudi 13 : Roanne – Belleville-en-Beaujolais, 169 km.

La deuxième semaine devrait mettre les baroudeurs à la fête. Les écarts creusés au classement général et le tracé moins "tranché" devraient offrir une course plus ouverte. Ce sera notamment le cas sur la route d’Issoire, lors de la 10e étape, et sur celle de Belleville-en-Beaujolais, le surlendemain. Entre-temps, les sprinteurs auront reçu une 5e opportunité à Moulins.

… avant le retour au sommet

13e étape – vendredi 14 : Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier, 138 km.

14e étape – samedi 15 : Annemasse- Morzine Les Portes du Soleil, 152 km.

15e étape – dimanche 16 : Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont Blanc, 180 km.

lundi 17 : 2e journée de repos à Saint-Gervais Mont Blanc.

Le Grand Colombier et ses 17,4km d’ascension à 7,1 % seront le théâtre d’une nouvelle explication entre grimpeurs, lors de la 13e étape. Encore un bon souvenir pour Pogacar, qui s’y était imposé en 2020. Et puisqu’il n’y a qu’un pas entre le Jura et les Alpes, l’étape du 14 juillet offrira 4.200 mètres de dénivelé positif et une arrivée à Mozrine Les Portes du Soleil, juste après la descente du col de Joux Plane.

La 15e étape se terminera à Saint-Gervais Mont-Blanc, après une ascension finale de 7,2km à 7,7 %, offrant une nouvelle grande arrivée au sommet avant une journée de repos.

Les rouleurs (enfin) à la fête

16e étape – mardi 18 : Passy – Combloux, clm individuel 22 km.

17e étape – mercredi 19 : Saint-Gervais Mont Blanc – Courchevel, 166 km.

Il faudra attendre la 16e étape pour voir se disputer le seul contre-la-montre de ce Tour de France, avec un effort solitaire de 22 kilomètres très vallonnés. De quoi dissuader les Ganna, Küng ou encore Bissegger de s’aligner sur la Grande Boucle ?

Les coureurs s’enfonceront ensuite dans les Alpes avec une arrivée à Courchevel lors de la 17e étape, après l’ascension du terrible Col de la Loze qui avait sacré Miguel Angel Lopez en 2020. Son sommet à 2304 mètres d’altitude marquera le point culminant de ce Tour de France.

Etape 17 / Stage 17

🚩@Saint_Gervais - @courchevel 🏁 166 km



😱 More than 5,000 metres of vertical gain, the infamous Col de la Loze before reaching Courchevel's altiport!



😱 Plus de 5.000 m de D+, le retour du Col de la Loze avant de plonger vers Courchevel !#TDF2023 pic.twitter.com/gAH3VVEG1i — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Les sprinteurs voudront survivre

18e étape – jeudi 20 : Moûtiers – Bourg-en-Bresse, 186 km.

19e étape – vendredi 21 : Moirans-en-Montagne – Poligny, 173 km.

20e étape – samedi 22 : Belfort – Le Markstein Fellering, 133 km.

21e étape – dimanche 23 : Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris Champs Elysées, 115 km.

Souvent, les sprinteurs désertent les routes du Tour dans les étapes de montagne en sachant qu’il ne leur reste que trop peu d’occasions de briller ensuite. Cette fois, ils auront une vraie raison de s’accrocher jusqu’au bout puisque l’organisation ne leur propose pas moins de trois chances dans les quatre dernières étapes. Que ce soit à Bourg-en-Bresse (18e étape), Poligny (19e étape) ou lors de la traditionnelle arrivée sur les Champs Elysées, les favoris seront les coureurs aux grosses cuisses !

La 20e étape, elle, sera la dernière chance de ceux qui veulent chambouler le classement final avec un très joli tracé dans les Vosges. Une étape courte et nerveuse aux multiples ascensions comparée à "un petit Liège-Bastogne-Liège" par Thierry Gouvenou dans L’Equipe, ce jeudi.