Antoine Jamin: la sensation belge du championnat d’Europe des juniors

Le cyclo-cross se développe de plus en plus en Wallonie. L’épreuve internationale de Namur, qui est rapidement devenue un classique de la saison, a permis de mieux faire connaître cette discipline dans la partie francophone du pays. Des challenges pour jeunes, comme le Bensberg en Province de Liège ou celui de fun-cross dans le Namurois, permettent aussi de faire la promotion du cyclo-cross dans le sud de la Belgique.

Cette montée en puissance pourrait continuer de s’accentuer avec la prestation d’Antoine Jamin. Ce Namurois s’est classé cinquième du championnat d’Europe des juniors, ce dimanche, sur le difficile tracé de la Citadelle. Montrant aux jeunes Wallons qu’il est possible d’être repris en équipe nationale de cyclo-cross et de briller au plus haut niveau.

Ce spécialiste du VTT (il est dans la formation BH Wallonie MTB Team) était comme l’an passé le seul Wallon repris en équipe nationale pour Namur (avec l’ancienne Française Marion Norbert-Riberolle, naturalisée belge et installée en Wallonie).

"Je pense avoir prouvé avec ma cinquième place que je méritais ma sélection", raconte Antoine Jamin, qui a terminé premier Belge et avait déjà donné des indications ces dernières semaines de ses excellentes aptitudes sur les cyclo-cross difficiles (quatrième à Beringen, cinquième au Koppenberg, vainqueur d'une épreuve en Flandres…). "J'étais très motivé par Namur, mais aussi par les encouragements de mes nombreux supporters. Ils m'ont donné plein d'énergie, cela m'a donné envie de me surpasser."

Transcendé, sur ses terres namuroises, il a réalisé une solide remontée progressive pour se retrouver… en tête. "Il y avait de l'euphorie ! Mais je devais la gérer sur ce parcours très difficile."

S'il a cru au podium, il est largement satisfait de son top 5 sur cet Euro. "Cela me motive beaucoup pour la suite, j'aime le cyclo-cross", explique-t-il. "Cela me donne envie d'autres grands résultats de ce type. Si je suis sélectionné pour le championnat du monde, j'irai. Mais ce serait ma dernière épreuve, car j'ai la saison de VTT 2023 à préparer."

Le mountain-bike reste la discipline de son cœur.