Van Aert – Van der Poel : vers un nouveau duel dans le sable

Le rendez-vous de Coxyde ne fait plus partie de la Coupe du monde et n’est pas non plus repris dans les autres grands challenges. Mais ce cyclo-cross, avec ses dunes et son parcours atypique, reste une référence dans le petit monde des labourés. Et on peut être certain que les deux stars des labourés s’en donneront à cœur joie pour livrer, en l’absence du champion du monde Tom Pidcock, un nouveau spectacle à couper le souffle. En espérant, cette fois, que le show ne sera pas… ensablé par un incident, comme avec la crevaison de Wout van Aert, mardi, à Herentals, ou avec Mathieu van der Poel qui avait déchaussé à Zolder.