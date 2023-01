Pour sa 4e victoire en carrière, Bettiol, 29 ans, a devancé l'Américain Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) de 8 secondes et le Danois Julius Johansen (Intermarché - Circus - Wanty) de dix secondes.

Vainqueur du Tour des Flandres en 2019, Bettiol a aussi remporté une étape au Giro il y a deux ans et une autre à l'Etoile de Bessèges en 2020.

Bettiol surpris par son succès sur le Tour Down Under: "La tactique était simple, y aller à fond pendant six minutes"

Six Belges sont au départ de cette première épreuve du World Tour de la saison. Le premier d'entre eux, Dries Devenyns (Soudal-Quick Step) s'est classé 35e à 25 secondes du vainqueur jour.

Mardi, la 1e étape sera disputée sur 149,9 km autour de Tanunda.

Absent du calendrier en 2021 et 2022 à cause du coronavirus, le Tour Down Under (WorldTour) en Australie fait son grand retour à partir cette année comme traditionnel rendez-vous de lancement de la nouvelle saison cycliste.

La 5e et dernière étape entre Unley et le Mont Lofty sera l'étape-reine de ce Tour Down Under avec 3.130 m de dénivelé positif et trois passages par le Mont Lofty (1,3 km à 7,3% de moyenne).