Patrick Lefevere en remet une couche à propos de Julian Alaphilippe: "Je ne l’ai pas pris dans l’équipe pour ça"

Au début du mois de janvier, le boss de la Soudal Quick-Step avait confié à nos confrères de la DH qu’il avait eu “une discussion franche” avec Julian Alaphilippe et qu’il lui avait “fait comprendre que s’il était fatigué d’un environnement dans lequel il évolue depuis ses 17 ans, il pouvait quitter l’équipe”. Mais le double champion du monde lui aurait répondu que ce n’était pas dans ses intentions.

Alaphilippe surpris par les déclarations de Lefevere

La semaine dernière cependant, le principal intéressé a affirmé à L’Équipe qu’il n’avait jamais eu cette confrontation avec son directeur sportif. “Le fait de changer d’équipe n’est jamais venu sur la table lors de cette discussion. À chaque fois que j’ai une discussion avec lui, ça se passe bien […] Donc oui, j’ai été un peu surpris de lire ça”, a raconté le Français à nos confrères.

Présent ce week-end à Courtrai pour le salon Velofollies, Patrick Lefevere est revenu sur “l’affaire”. Et a martelé au micro de Sporza qu’il avait réellement discuté avec Julian Alaphilippe d’un changement d’équipe : “Il dit que nous n’avons pas eu cette conversation, mais je continue de dire que nous l’avons eue. Sa femme et son manager étaient là”. “Je lui ai dit que je n’étais pas du tout satisfait […] L’année dernière, il a gagné deux fois et les années précédentes, à trois et quatre reprises. Je ne l’ai pas pris dans l’équipe pour ça”, a répété le directeur sportif de Soudal Quick-Step. En général, il ne s’en prend pas aux coureurs blessés, mais “lorsque c’est un coureur au salaire élevé, je peux me permettre de faire un commentaire”, a-t-il déclaré.

”Je comprends qu’il ait des problèmes de santé et soit victime de chutes, mais il ne peut pas continuer à se cacher derrière ça”, a conclu Lefevere.