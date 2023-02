Des images rares à l’Etoile de Bessèges : terrible chute, coureur suspendu dans le vide et course neutralisée (VIDEO)

Le tas de coureurs qui s’est formé à cet endroit a mis longtemps à se relever, bloquant toutes les voitures suiveuses. Face à ce chaos, la direction de course a décidé d’interrompre l’épreuve, le temps de soigner les blessés et surtout de permettre aux voitures suiveuses de se replacer derrière le peloton. Il s’est ensuite avéré qu’il n’y avait plus d'assistance médicale disponible pour la fin de la course. La direction de l’épreuve a donc décidé d’arrêter l'étape, envoyant les coureurs vers un long décrassage jusqu’à la ligne d’arrivée. Aucun vainqueur ne sera déclaré et aucun écart ne sera pris en compte au classement général. Arnaud De Lie en reste donc le leader.

Notons l’image folle de Valentin Ferron (TotalEnergies), suspendu dans le vide, accroché au pont, suite à cette chute. Si le ravin sous ses pieds n’était pas très profond, le coureur français s’est tout de même fait une belle frayeur.

À l’heure d’écrire ces lignes, on ne connaît pas encore l’identité des coureurs transportés en ambulance ni la gravité de leurs blessures.