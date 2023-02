Bien que privé d'équipier dans ce final, il a pu compter sur le travail d'autres formations pour revenir sur une échappée de costauds, formée par Pinot, Tulett, Skjelmose, Powless, Teuns, Latour, Vauquelin et Thomas.

Le Belge est alors remonté seul en tête de peloton et s'est même permis de suivre l'attaque d'un coureur de la formation Uno-X à 1,5 kilomètre... et même de le relayer ! Voyant que l'écart n'était pas suffisant, De Lie s'est alors laissé glisser à la 5e place du peloton avant de s'imposer au sprint.

Il devance Valentin Ferron et Samuel Watson sur cette troisième étape et agrandit son avance au classement général.

Samedi, la 4e et avant-dernière étape est promise à un grimpeur au sommet du Mont Bouquet (4,6 km à 9,1%) au terme de 147,5 km d'un parcours qui aura débuté à Saint-Christol-Lèz-Alès. Dimanche, la dernière étape est un contre-la-montre individuel de 10,7 km qui s'achève par une montée de 2,8 km (5,6 %). On connaîtra alors le successeur au palmarès du Français Benjamin Thomas (Cofidis).

En toute logique, ces deux dernières étapes devraient écarter Arnaud De lie de la course à la victoire finale. Mais dans le pire des cas, il terminera la course française avec trois victoires sur six possibles cette saison.