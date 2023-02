Mathieu van der Poel est champion du monde de cyclo-cross après un beau duel face à Wout van Aert

Il aura fallu moins d'un demi-tour pour voir les deux ténors se détacher du reste de la meute. Sur une première accélération de van der Poel, van Aert a été le seul à pouvoir réagir. Malgré quelques petites accélérations du Néerlandais, notamment sur le passage des planches, aucun des deux coureurs n'est parvenu à créer un écart. Dans les derniers tours, les deux hommes avaient compris qu'ils ne pourraient pas se distancer l'un de l'autre et préféraient se réserver pour le sprint, duquel van der Poel est sorti vainqueur.

Derrière, la bagarre était féroce pour la médaille de bronze. Si les Belges Vanthourenhout et Kuypers se sont détachés dans un premier temps, ils se sont ensuite fait rattraper et déposer par le duo van der Haar - Iserbyt. Le Belge était finalement le plus résistait et s'offrait une belle médaille de bronze.