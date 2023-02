Tadej Pogacar ne disputera pas les Strade Bianche: le Slovène privilégie Paris-Nice

"J'ai pensé m'aligner sur les Strade Bianche, mais quand ils ont dévoilé le parcours de Paris-Nice, j'ai vu qu'il y avait un contre-la-montre par équipes", a expliqué Pogacar au micro de Sporza. "Si je veux être bon à Paris-Nice, que je n'ai jamais couru et qui est une course super difficile, le contre-la-montre par équipes sera important et nous avons besoin de passer quelques jours ensemble avec l'équipe avant la course. Si je disputais les Strade Bianche, ce serait impossible et je ferais le chrono par équipes sans connaître le groupe. Je ne pense pas que ça marcherait. C'était un choix difficile, car les Strade Bianche et Paris-Nice semblait un défi intéressant. Mais ce défi peut attendre un peu", a détaillé Pogacar.

Pogacar a souligné qu'il ne disputera "que des courses difficiles et importantes". "Je vais essayer d'être très bon dans les classiques, en particulier Milan-Sanremo et le Tour des Flandres, et après je me concentrerai sur le Tour."

L'an passé, Pogacar avait remporté les Strade Bianche après un solo de 50 kilomètres entamé dans le long secteur de routes blanches de Monte Sante Marie.