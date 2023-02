Tom Boonen se sépare de Lore, sa compagne depuis 20 ans : l’ancien cycliste a une nouvelle petite amie

S’ils ne sont plus ensemble, Boonen affirme néanmoins que l’ancien couple “s’entend toujours très bien” : “Nous nous voyons encore très souvent chez l’un ou chez l’autre, nous partons en vacances ensemble mais nous habitons dans des maisons différentes.”

Entre-temps, Tom Boonen a annoncé qu’il avait une nouvelle petite amie : “Les enfants, la famille et les amis sont avec nous dans notre histoire, et c’est plus que suffisant. Lore a toujours été la femme de ma vie et elle l’est probablement encore. J’ai deux magnifiques filles avec ma meilleure amie (Ndlr, son ancienne compagne), et nous nous souhaitons tout le bonheur du monde.”