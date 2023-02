Pourtant, il semblait être venu d'une autre planète, ce lundi. Alors que la première étape du Tour UAE était plate comme la main, le vent est venu semer la pagaille dans le désert. Seul coureur de la Soudal Quick-Step présent dans une première bordure de 19 hommes, le Brabançon a vu rentrer un second groupe avec Tim Merlier et Bert Van Lerberghe, à 50 kilomètres de l'arrivée. Le rythme baissait alors, jusqu'à 25 kilomètres du but. Moment choisi par les Bahrain de Pello Bilbao et les Soudal de Merlier et Evenepoel pour porter une attaque violente alors que le peloton semblait s'être endormi.

Cette fois, c'était la bordure décisive. Treize hommes prenaient rapidement une minute d'avance: Evenepoel, Merlier, Van Lerberghe, Cavendish, Bol, Bilbao, Arndt, Govekar, Bauhaus, Plapp, Kooij, Ewan et Drizners.

Adam Yates, plus grand concurrent de Remco Evenepoel pour le classement général final, était piégé pour la deuxième fois de la journée. Au soir de la première étape, le champion du monde semble ne plus avoir que deux concurrents pour la victoire au classement général: Bilbao et Plapp.

Une photo-finish longtemps indécise

Finalement, la victoire d'étape s'est jouée au sprint entre ces treize coureurs. Et c'est Tim Merlier qui s'est imposé d'un souffle devant Caleb Ewan, au millimètre sur la photo-finish qui a mis près de quinze minutes à livrer son verdict. Les deux hommes sont mêmes allés consulter la photo-finish avec les commissaires afin de comprendre pourquoi l'attente était si longue. Cavendish, lui aussi à l'aise dans les bordures, prend la troisième place.

Le peloton a terminé à 51 secondes.