Remco Evenepoel savoure son titre et pense déjà à la suite : "De très bon augure en vue du Giro"

"Une minute, c'est beaucoup et je ne peux qu'être content. J'ai fait deux fois deuxième sur ce Tour, dans deux étapes montagneuses, on a réussi à gagner le maillot et je termine 2e de cette étape-reine aujourd'hui. C'est très bon signe pour le Giro et je suis fier aussi parce que c'est ma première victoire avec le maillot de champion du monde", a ajouté Remco Evenepoel. "C'est particulier aussi parce que ma femme est marocaine et gagner aux Emirats arabes unis, c'est particulier. Je rentre à la maison avec un très bon sentiment, c'est la première course en altitude où j'avais des ambitions. Je la gagne, mais je sais que je peux encore m'améliorer beaucoup."

Ce Tour des Emirats arabes unis aura été une réussite pour Soudal-Quick Step avec aussi les deux victoires d'étapes de Tim Merlier dont le prochain rendez-vous est fixé à Paris-Nice dès le 5 mars.