Les regrets de Pogacar sur Paris-Nice : “Nous n’étions que deux à rouler, j’ai préféré me relever”

C’est plutôt la confirmation du caractère imprévisible et offensif du n°1 mondial qui n’aime rien tant que faire la course.

”Quand j’ai vu que nous n’étions que trois, j’ai compris que je risquais de perdre encore des secondes au sprint si nous avions été au bout”, avoua Vingegaard qui après la côte était revenu sur Pogacar et Latour mais ne relaya pas. Ce que son adversaire regretta.

”Nous n’étions que deux à rouler”, dit Pogacar. “Ce n’était pas assez pour continuer et en plus, le vent était défavorable. J’ai préféré me relever et m’épargner tout en cherchant à finir en toute sécurité.”