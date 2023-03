La première partie de l’étape neutralisée pour cause de grand vent, avantage pour De Lie? "Une course plus courte me convient bien"

Finalement, le nouveau départ aura lieu au km 117, 8 à la fontaine d’Aragon. L’étape est donc réduite à 80 km et trois des grosses difficultés disparaissent. Malgré les rafales, le départ fictif se fera tout de même de Tourves. Puis, les coureurs se rendront directement au kilomètre 117,8 au pied de la côte de Cabris.

Selon L’Equipe, ils pourraient effectuer “un tour supplémentaire du circuit final tracé autour de La Colle-sur-Loup pour une étape d’une centaine de kilomètres environ”.

Une bonne nouvelle a priori pour des coureurs comme De Lie, Matthews ou Pedersen même si le peloton restera plus concentré. Pour la DH, le coureur Lotto s'est exprimé après ce fait de course. "Ce changement est dommage je trouve", a-t-il commencé. "J’aurais préféré faire 200 bornes car je voulais attaquer et me faire les jambes."

Pour autant, cette nouvelle version de la course s'apparente plus à un parcours de junior, ce qui pourrait lui convenir. "Oui, effectivement, une course plus courte pourrait coller à mes qualités. Mais il y a d’autres coureurs qui sont plus forts en montée comme Mattews ou Pedersen. A la fin, il y a une bosse à 7% ce qui me convient parfaitement. Mais on verra bien comment cela va se dérouler."

Une chose est certaine, les équipes sont prévenues, Arnaud De Lie pourrait très bien se démarquer, même s’il ne se met pas la pression. "Les équipes de sprinter vont tenter de contrôler la course pour essayer de me faire sauter. Mais il n’y a pas de pression. Si je suis là tant mieux, si je n’y arrive pas, ce sera pour une prochaine fois."

⚠️ En raison du fort vent, l’étape du jour sera raccourcie. La première partie en sera neutralisée, et le départ réel sera donné au km 117,8 à La Fontaine d’Aragon.



Plus d’informations sur l’horaire de départ exact ainsi que le kilométrage à suivre. #ParisNice — Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2023

