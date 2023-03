Roglic après son second succès d’étape sur Tirreno-Adriatico : “Remco sera mon principal adversaire sur le Giro”

À lire aussi

Vendredi, sur les pentes de la montée finale (10,7km à7,3 %) de Sassotetto raccourcie de près de 2,5 bornes en raison des fortes rafales de vent qui sévissaient alors sur les Marches, c’est donc avec les mollets et les cuisses glabres que le coureur de chez Jumbo-Visma a une nouvelle fois coupé l’herbe sous le pied de ses concurrents en s’imposant au bout du sprint du petit peloton des favoris. Un effet double lame pour un coureur qui ne devait initialement pas être au départ de la Course des Deux Mers.

Primoz Roglic is blij dat hij terug en kon winnen 'Maar ik heb nog wel wat werk te doen. Mijn benen scheren bijvoorbeeld.' pic.twitter.com/WyJxwKED3J — Daan Hakkenberg (@daanhakkenberg) March 9, 2023

”J’ai effectué un gros bloc d’entraînement ces dernières semaines à Tenerife lors duquel j’ai senti que j’étais prêt à m’aligner en course, commentait le triple vainqueur de la Vuelta. C’est ce sentiment qui nous a poussés à bouleverser mon programme théorique qui prévoyait mon retour à la compétition sur le prochain Tour de Catalogne (NdlR : 20 au 26/3). Comme je me sentais en bonne forme, je souhaitais aussi disputer une course de plus aux côtés de l’essentiel des coureurs qui m’accompagneront sur le prochain Tour d’Italie. C’est que je sais que la concurrence y sera rude. Remco Evenepoel y constituera ainsi assurément mon principal adversaire. Le champion du monde n’a plus besoin de démontrer à quel point il est fort… ”

guillement "Remco constituera mon principal adversaire sur le Giro"

Si les deux hommes se mesureront l’un à l’autre dans un petit peu plus d’une semaine en Catalogne dans le trailer d’un duel qui s’annonce déjà passionnant, Roglic semblait véritablement surpris d’avoir engrangé un second succès en deux jours synonyme de prise de pouvoir au classement général où il compte un avantage de quatre secondes sur Kämna.

”C’est assez fou, sourirait l’ancien sauteur à ski qui venait de mimer le geste de son ancienne discipline lors d’une cérémonie… en intérieur (en raison du déplacement du lieu d’arrivée). Même si j’en avais été très heureux, j’avais relativisé les enseignements de mon succès de jeudi car il avait été décroché au sommet d’une côte de trois kilomètres seulement. Cette ascension était bien plus longue ! Même si j’ai été en difficulté à un moment, j’ai su gérer mon effort intelligemment avec l’aide de Wilco (Kelderman, qui l’épaulera sur le Giro) avant de bien préparer mon sprint. Ces succès me donnent confiance pour la suite. On dort un peu plus tranquille…”

🚴🇮🇹 | Het podium bestaat vandaag uit een perswandje ergens binnen. Geniale beelden! 🍾🙌 #tirrenoadriatico



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/nMO4hf0sUo — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 10, 2023

Un sommeil qui sera d’autant plus réparateur avant l’étape des Murs des Marches que Primoz Roglic pourra se mettre au lit un peu plus tôt. “Jeudi soir, il m’a tout de même fallu près de 45 minutes pour me raser les jambes…”