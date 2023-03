Remco Evenepoel devancé par Roglic… au sprint au Tour de Catalogne : “J’avais encore du punch…”

Concentré durant toute la journée, il était surtout venu pour retrouver le rythme de la course, après deux semaines d’un stage en altitude. Mais voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu. Et une fois que la meute a repris les fuyards matinaux – dont le Belge Rune Herregodts – à 6 bornes de la ligne, le champion du monde n’a plus quitté les avant-postes jusqu’à se mêler au sprint pour la victoire dans un mano a mano, perdu de peu, face à Primoz Roglic. Ainsi, donc, cette arrivée promise aux puncheurs a accouché d’un premier duel inattendu entre le Slovène et notre compatriote. “Initialement, je n’avais pas l’intention de sprinter mais comme mes jambes étaient bien, je me suis dit que ça valait la peine d’essayer, poursuit le dernier vainqueur de la Vuelta. J’avais encore du punch.”

Alors, celui qui, il y a peu encore, n’aurait pas sprinté pour la gagne, s’est mis debout sur les pédales jusqu’à mourir à quelques centimètres d’un Roglic qui raffole de ce genre de final. “J’étais assez mal placé, un peu enfermé. J’ai donc dû produire un gros effort pour revenir. Dommage, il s’en est fallu de peu, ajoutera le leader de Soudal Quick-Step, avant d’avancer les nombreux éléments de consolation. Dans un premier temps, je me suis dit que j’aurais pu gagner mais le plus important, c’est que la forme est bien présente. Les jambes ont bien tourné et l’équipe a fait du très bon boulot. C’est de bon augure pour la suite.”

Et maintenant, arrivée à plus de 2000 mètres d’altitude !

Avec les dix secondes de bonifications attribuées au vainqueur de l’étape et les six offertes au second, Remco Evenepoel pointe désormais à 4 secondes du leader de la Jumbo-Visma, qui se contente de confirmer qu’il est là “pour gagner cette course”.

Ce mardi, elle prendra de la hauteur, puisque l’arrivée sera jugée à la station de ski Vallter 2000, à plus de 2000 mètres d’altitude (2147m), au sommet d’un col hors catégorie (15,1 km à 6,7 % de moyenne). “C’est maintenant que le Tour de Catalogne va vraiment commencer”, assure Evenepoel. Reste que Roglic et lui n’ont pas attendu la haute montagne pour mettre le feu aux poudres. Voilà qui promet !