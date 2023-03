Tom Steels mise sur Jakobsen à la Bruges-La Panne Classic: “Fabio a vraiment envie de faire une bonne course”

Il n’en sera pas autrement ce mercredi avec une énorme brochette de sprinters au départ sur le Markt de Bruges. Il y a toutefois deux absents de marque à cette liste. Arnaud De Lie, que son équipe alignera plutôt à Harelbeke vendredi et à Gand-Wevelgem, deux jours plus tard, et, surtout, Tim Merlier. Le double champion de Belgique est le vainqueur sortant à La Panne.

Si quelques équipes réunissent deux sprinters (Bennett et Meeus pour Bora, Ackermann et Molano pour UAE, Daenese et Same Welsford pour DSM ou Cavendish et Bol pour Astana), chez Soudal Quick Step, on préfère ne présenter qu’un seul leader. Le sprinter de l’équipe de Lefevere sera Fabio Jakobsen, même si le jeune Britannique Ethan Vernon est lui aussi très rapide. Tim Merlier, lui, est prévu à Wevelgem, dimanche.

”Le programme est établi depuis un certain temps, on s’y tient”, assure Wilfried Peeters, l’un des directeurs sportifs de la formation belge, pour justifier l’absence de Merlier.

"Attendons-nous à une course difficile, car beaucoup de vent est prévu, pas seulement à De Moeren."

Le champion d’Europe néerlandais a un peu de pression. Il est en fin de contrat et alors qu’en janvier la place de sprinter de l’équipe Soudal-Quick Step qui disputera le Tour de France lui semblait assurée, l’excellent début de saison de Merlier (cinq succès pour deux à Jakobsen) remet les choses en questions.

”La sélection pour le Tour se fera naturellement mais elle ne tombera qu’après le Dauphiné et le Tour de Suisse, en juin”, a dit Patrick Lefevere, lequel se félicite finalement d’avoir deux sprinters de niveau mondial aussi ambitieux l’un que l’autre. Car Tim Merlier l’a répété, il aimerait, lui aussi, faire partie du “huit” sélectionné pour la grande Boucle.

Le passage dans De Moeren est toujours accompagné par beaucoup de vent. Il ne devrait pas en être autrement ce mercredi. BELGA PHOTO DIRK WAEM

Mais, comme cela avait été le cas en 2020 (quand la course avait été reportée au mois d’octobre en raison de la pandémie), la météo, annoncée détestable ce mercredi (pluie toute la journée et un vent de sud-ouest de 35 km/h avec des rafales à 50 km/h et plus), risque de rendre la course bien plus difficile et compliquée qu’elle ne l’est en général. Un sprint massif n’est pas du tout certain car le triple passage dans De Moeren risque de tout bouleverser et de faire éclater à chaque fois le peloton ou les différents groupes.

”Attendons-nous à une course difficile, car beaucoup de vent est prévu, et avec le parcours légèrement modifié cette année, nous avons maintenant plus de sections exposées au vent, pas seulement à De Moeren”, dit Tom Steels, l’autre directeur sportif de la formation de Lefevere. “Nous alignons une équipe solide, avec Fabio – qui a vraiment envie de faire une bonne course – et Bert (Van Lerberghe) pour le lancer, mais aussi d’autres gars forts qui peuvent aider dans les bordures. Nous verrons comment les choses se passent mais l’objectif est d’avoir autant de coureurs que possible dans la finale.”