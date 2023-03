Tour de Catalogne : Remco Evenepoel, 3e de la 2e étape : “J’ai commis une petite erreur”

C’est par ces quelques mots que Patrick Lefevere nous a résumé son sentiment au sujet de Remco Evenepoel à l’issue de la 2e étape du Tour de Catalogne. Dans l’ascension finale hors catégorie (15,1 km à 6,7 % de moyenne) menant à la station de ski Vallter 2000 et à 2135 mètres d’altitude, le chef de file de Soudal Quick-Step était sans doute le plus fort. Il suivit, d’abord, sereinement le rythme imposé par l’équipe Bahraïn Victorious de Mikel Landa et acta sans broncher l’attaque d’Esteban Chaves avant d’avaler l’infortuné Colombien à cinq cents mètres de la ligne d’arrivée. Malheureusement, il ne parvint jamais à décramponner Giulio Ciccone et Primoz Roglic, collés à ses basques. Et finalement, l’Italien remporta le sprint à trois devant le Slovène et notre compatriote, qui concéda respectivement six et deux secondes de bonifications à ses rivaux.

Remco Evenepoel porte le maillot de meilleur jeune du Tour de Catalogne.

guillement « Ça promet pour le Giro »

Le voilà toujours deuxième du classement général, à égalité avec le Transalpin, à six secondes du leader de Jumbo-Visma. “J’ai commis une petite erreur en lançant mon sprint trop tôt et en prenant le dernier virage trop à l’extérieur. Je l’ai fait parce que je voulais sortir en tête, mais ça n’a pas fonctionné. Ils m’ont remonté tous les deux, lancera Evenepoel, maillot blanc et orange de meilleur jeune sur le dos. Je ne sais pas si j’étais le plus fort de tous aujourd’hui (NdlR : mardi, donc) mais j’ai pris la plupart du travail à mon compte. Je n’aurais peut-être pas dû le faire. À un moment, j’espérais que quelqu’un d’autre passerait à l’offensive. Ce ne fut pas le cas. C’est un peu dommage mais ce n’est pas trop grave, chacun suit sa propre tactique. Nous étions les trois meilleurs, ça oui, et ça promet pour le Giro. ”

Nouvelle arrivée en altitude ce mercredi

Ce mercredi, la 3e étape conduira le peloton au sommet de La Molina (12,2 km à 4,4 %), pour la deuxième arrivée en altitude. Remco Evenepoel entend à nouveau tenter sa chance si ses jambes le lui permettent. “Chez moi, on dit “Jamais deux sans trois”, dit-il en souriant. J’ai, en tout cas, montré aujourd’hui que je roule à un niveau très élevé en haute altitude. C’était un très bon test en vue du Giro et je l’ai réussi. ”

Reste que le compétiteur qu’il est doit vouloir remporter son étape. “Peser sur la course, c’est très bien, mais tu veux toujours gagner”, conclut-il avec gourmandise.