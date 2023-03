"Dans les quatre derniers kilomètres, c'est moi qui ai un peu déterminé le déroulement de la course", a analysé Evenepoel. "Mais Primoz a répondu à toutes les attaques avant d'accélérer aux 500 mètres. Puis, il a de nouveau baissé le rythme, et j'ai alors essayé de le contrer. Ce n'était pas très malin. Mes jambes étaient à fond. Je pense que son but était de me faire sprinter trop tôt. Je pense que c'est ma plus grosse erreur de la journée. C'est une leçon pour l'avenir. Au moins, nous avons fait preuve d'initiative et nous avons fait la course. En tant qu'équipe, nous avons pris le contrôle de l'épreuve. Nous étions la seule équipe avec trois coureurs dans les six derniers kilomètres. Nous avons fait mieux que les Jumbo-Visma., mais ils ont gagné... Enfin, on ne peut pas reprocher à Primoz d'être resté dans la roue et d'avoir misé sur le sprint final."

Après avoir été élogieux à l'égard de son rival direct dans ce Tour de Catalogne, Evenepoel a tiré le bilan de ces trois étapes de montagne dans la perspective du Giro. "Primoz est à mes yeux le meilleur coureur de classement de ces dernières années. Il est si souvent monté sur le podium d'un grand tour et a remporté la Vuelta encore, encore et encore. C'est mon idole. C'est un plaisir de courir contre lui et c'est quelqu'un dont je peux apprendre beaucoup. Je pense que nous sommes à peu près au même niveau. Le premier jour, j'ai fait le sprint le plus rapide. Lors de la deuxième étape, j'ai commis une erreur dans le dernier virage. Le lendemain, j'ai gagné. Si tout s'était bien passé, sans erreur, j'aurais pu gagner trois étapes. Tant pis, c'est la course. On fait parfois des erreurs. J'ai encore une marge de progression de quelques pour cent. Je sens que je ne suis pas encore à mon meilleur niveau et il reste encore un mois et demi avant le Giro. Primoz et moi sommes maintenant proches l'un de l'autre. Si ça continue comme ça jusqu'au Giro, ce sera là pour essayer de gagner une étape à chacun son tour".

Si les étapes de montagne sont terminées, deux autres tronçons vallonnés attendent les rescapés de ce Tour de Catalogne. "Samedi, ce sera très difficile. Je sais qu'il y a eu une étape similaire l'année dernière où Carapaz et Higuita se sont échappés dès le départ, ce qui a permis à Higuita de remporter l'épreuve. Beaucoup de choses sont encore possibles, y compris dimanche à Barcelone. Mais je pense que, comme ce vendredi, Primoz ne lâchera pas ma roue une seule seconde. Il sera difficile de remporter la victoire finale, mais nous pouvons toujours tenter quelque chose", a conclu Evenepoel, qui est 2e au classement général, à 10 secondes de Roglic.