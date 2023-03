Le Tour de Catalogne avait rendez-vous ce jeudi avec une étape de transition entre Martorell et Molins de Rei qui offrait peu de difficultés et une vraie opportunité à d’autres coureurs de s’illustrer.

Après avoir perdu dix secondes sur Primoz Roglic (Jubmo-Visma), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) devait repartir au charbon ce samedi pour l’avant-dernière étape du Tour de Catalogne. Alors que celle programmée dimanche promet beaucoup de spectacle, celle-ci offrait un profil bien moins dangereux, propice aux plus véloces du peloton.

Pendant près de 70 kilomètres, les offensives se sont succédé mais aucune n’a su prendre suffisamment d’avance pour partir dans une échappée au long cours. Finalement, le peloton était même regroupé lors du premier sprint intermédiaire. Un sprint remporté par Roglic devant Evenepoel qui lui a permis de récupérer une petite seconde supplémentaire sur le champion du monde au classement général.

Dans la foulée, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a été contraint à l’abandonner après avoir été victime d’une chute.

Lors de la dernière ascension, dont le sommet était à 27 kilomètres du but, Marc Soler (UAE), cinquième au classement général, a également tenté sa chance pour aller chercher une victoire d’étape et prendre du temps sur ses rivaux. Près du sommet, Evenepoel s’est aussi extirpé du peloton mais personne n’a su suivre, à l’exception de Roglic, bien calé dans sa roue. Dans la descente, les deux favoris ont rattrapé Soler mais ne comptaient plus qu’une poignée de secondes sur le peloton. Au vu de la situation, Soler a finalement attendu alors qu’Evenepoel n’a pas abandonné et continuait à rouler, toujours suivi par Roglic, qui ne prenait pas le moindre relais.

Passablement agacé par le manque de collaboration du Slovène, Evenepoel a finalement abandonné de disputer le sprint final à deux et a préféré attendre le peloton alors qu’ils auraient sans doute pu aller au bout si Roglic avait collaboré. À huit kilomètres du but, un nouveau sprint intermédiaire a eu lieu mais c’est le champion du monde qui a, cette fois, fini devant son rival, récupérant la seconde perdue plus tôt dans l’étape.

Comme attendu au départ de la course, tout s’est joué au sprint et c’est encore Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) qui s’est imposé après avoir levé les bras jeudi. Il a devancé Bryan Coquard (Cofidis) et Ide Scheling (BORA-Hangsrohe). À noter qu’Evenepoel et Roglic ont participé au sprint. Le champion du monde a terminé à une belle cinquième place alors que Roglic a fini neuvième.

Si le scénario de course n’était pas forcément attendu concernant Evenepoel et Roglic, les deux champions se sont rendus coup pour coup et aucun des deux n’est ressorti gagnant du duel de ce samedi. Roglic reste leader avec dix secondes d’avance sur le Belge avant la dernière étape qui promet d’être spectaculaire et qui pourrait bien rebattre toutes les cartes.