Le peloton impressionné par les Jumbo-Visma : "On subit la course..."

Comment les autres équipes vivent-elles cette domination sur le front des classiques (sans oublier qu’elle est intenable également sur les courses par étapes !) ? “Quand mes coureurs voient les Jumbo-Visma arriver en tête, on a l’impression que c’est la panique”, commente Patrick Lefevere.

Le patron de Soudal-Quick Step a longtemps vécu dans cette position du dominateur, quand sa formation faisait la pluie et le beau temps sur les classiques. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, à l’image de Fabio Jakobsen, le champion d’Europe, perdu en chasse-patates, dimanche, sur les routes de Gand-Wevelgem. L’équipe belge réalise une de ses plus mauvaises entrées en matière sur le front des grandes courses d’un jour. Mais cette déception est atténuée par sa réussite sur d’autres fronts, avec la montée en puissance de l’étoile Remco Evenepoel ou avec ses 20 succès qui en font d’elle l’équipe la plus victorieuse de la saison (devant Jumbo-Visma). “Concernant les classiques, je ne vais pas changer mon discours : revenez après Liège-Bastogne-Liège, on fera le bilan du printemps à ce moment-là”, répète aussi Lefevere.

Dimanche, les autres formations ont rapidement roulé pour la troisième place. “Quand on a vu Van Aert partir avec Laporte, on a vite compris qu’on ne les reverrait plus, raconte Dirk Demol, le directeur sportif d’Israël-Premier Tech. Ils étaient impressionnants. Nous nous sommes concentrés sur la troisième place. L’obtenir avec Sep Vanmarcke était le meilleur résultat que nous pouvions décrocher.”

Ce que le Flandrien a confirmé quand il a rejoint van Aert et Laporte dans l’espace derrière le podium, avant d’y monter. “Hé, ce que vous avez fait, c’était impressionnant !”, a lancé Vanmarcke, en français, aux deux coéquipiers de Jumbo-Visma. ”On voyait l’écart augmenter… On se disait : 'Wow !' On a roulé pour la troisième place.”

Le Belge a d’ailleurs levé le poing en l’air quand il a devancé Frederik Frison, Mads Pedersen et Mikkel Bjerg pour la dernière marche du podium.

Dans ce groupe de poursuite, il y avait le jeune Alexis Renard, septième, à Wevelgem. “Pour un Français de 23 ans, c’est prometteur, même si c’est un peu passé inaperçu avec la domination des Jumbo-Visma, nous raconte Thierry Marichal, le directeur sportif de son équipe, Cofidis. Ils sont impressionnants. Pour l’instant, avec cette équipe, on subit la course… Mais on ne reste pas bloqué là-dessus, sinon, on n’avance pas… Tout en sachant qu’au Tour des Flandres, dimanche, il y aura les trois coureurs hors norme que sont Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel et Wout van Aert. Ce dernier aura en plus son équipe, avec des gars comme Tiesj Benoot… Mercredi, par contre, à Waregem, ce sera peut-être un peu plus accessible.”

Tom Steels a le même discours par rapport à À Travers La Flandre et au Ronde. “Cela promet d’être à nouveau compliqué pour notre équipe, dimanche, au Tour des Flandres, analyse le directeur sportif de Soudal-Quick Step. Waregem pourrait par contre être une belle opportunité pour nous.”

Pour Jean-François Bourlart, la prestation collective des Jumbo-Visma n’est pas une surprise. “Ils ont les meilleurs coureurs pour ce genre de course, je ne suis donc pas étonné, explique le manager d’Intermarché-Circus-Wanty. Ils ont les leaders, mais il y a aussi les Van Hooydonck, Kooij… Je suis par contre impressionné qu’ils soient tous au top au bon moment. Ils rappellent la domination des Quick Step il y a quelques années. Mais cela ne veut pas dire qu’ils vont gagner le Tour des Flandres. Il y a aussi d’autres beaux collectifs, comme celui de Alpecin-Deceuninck, qui fait une belle impression sur les classiques. Et une course n’est jamais jouée avant la ligne d’arrivée…”