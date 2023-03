À travers la Flandre: plusieurs attaques, De Lie piégé (DIRECT)

Mais contrairement aux dernières classiques, À travers la Flandre devrait être plus ouvert ce mercredi. En effet, en l’absence de Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Tadej Pogacar, les favoris à la succession du Néerlandais sont nombreux : Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Julian Alaphilippe, Mads Pedersen, Tim Merlier, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Olav Kooij, Filippo Ganna ou encore le revenant Tom Pidcock, la semi-classique flamande s’annonce plus indécise que jamais. D’autant que les conditions devraient à nouveau être difficiles.

L’arrivée de l’épreuve est prévue aux alentours de 16h30.