L’amant favori de la petite reine habite en Flandre

En vérité, le Ronde est un monument auquel on ne touche pas. Le parcours de la première édition comptait 330 kilomètres. Le vainqueur belge, Paul Deman, avait mis un peu plus de 12 heures pour couper la ligne d’arrivée après avoir traversé, par monts et merveilles, ce plat pays “flahute”, amant privilégié de la petite reine.

À lire aussi

Aujourd’hui, rien n’a changé, ou si peu. Qu’il pleuve ou qu’il fasse grand soleil, le Tour des Flandres dégage la même magie avec, en toile de fond, ce vent du nord qui écartèle le peloton au rythme de ses sections pavées de mauvaises intentions et de ses légendaires “bergs”, du haut desquels les Lions vivent en semi-liberté. Roman à ciel ouvert pour les uns, grand-messe pour les autres, le Ronde est surtout un hymne intemporel au vélo. Ce dimanche, une fois encore, on se laissera donc guider par la douce musique des dérailleurs battant le pavé et par les envolées improbables des géants de la route qui, pour gagner le sourire de Frida la Blonde sur le podium, sortiront leurs plus beaux habits de lumière.