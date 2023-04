Le Polonais de l'équipe Bahrain Filip Maciejuk a commis une imprudence en remontant sur le côté de la route mais en perdant l'équilibre au moment de réintégrer le peloton. Sa chute a provoqué un véritable effet dominos, projetant au sol une cinquantaine de coureurs. Pogacar et van der Poel y ont échappé de peu mais Wout van Aert est allé au sol, sans gravité semble-t-il.

Du côté des outsiders, il y avait plus de dégâts. Tim Wellens, visiblement touché à la clavicule, ne repartait pas. Ben Turner et Oier Lazkano étaient également contraints à l'abandon. Julian Alaphilippe, Neilson Powless et Jasper Stuyven semblaient souffrir mais finissaient par repartir.

Maciejuk était mis hors-course par les commissaires, en guise de punition de son imprudence.

Une autre grosse chute se produisait plus tard, avec Girmay et Mohoric notamment.