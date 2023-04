Tour des Flandres : un outsider abandonne, frayeurs pour Pogacar et van der Poel (Direct, 14h)

La formation Bahrain profitait du vent latéral pour accélérer à plus de 200 kilomètres de l'arrivée et créer des cassures. Wout van Aert faisait l'effort pour se replacer in extremis alors que Mathieu van der Poel se laissait surprendre. Le groupe du Néerlandais accusait jusqu'à 45 secondes de retard avant de faire la jonction au prix d'un gros effort, notamment pour son meilleur lieutenant: Kragh Andersen, sacrifié très tôt dans l'épreuve. Un coureur n'allait jamais rentrer, par contre: Valentin Madouas, malade, était contraint à l'abandon. Le Français avait terminé troisième la saison dernière.

Quelques kilomètres plus loin, une chute créait des cassures dans le peloton et Tadej Pogacar se laissait cette fois surprendre. Lui aussi devait utiliser ses équipiers pour réintégrer le premier peloton, dans lequel la bagarre pour prendre la bonne échappée n'était pas encore terminée.

À lire aussi

Suivez le Tour des Flandres en direct commenté dès 14h :