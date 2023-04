Le père de Mathieu van der Poel l’affirme : “Wout van Aert est le grand favori pour Paris-Roubaix”

Pourtant, malgré un niveau inférieur à son éternel rival, Wout van Aert est considéré comme le grand favori pour Paris-Roubaix dimanche prochain par Adrie van der Poel, le père de Mathieu. Une petite phrase qui peut sembler étonnante et qui peut être perçue comme un peu de bluff de la part de l’ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Mais au micro de Wielerflits, il a précisé sa pensée.

”Sur cette course, il n’y a pas de monts et ce sera beaucoup plus difficile de le lâcher”, a expliqué le Néerlandais, “C’est une course bien différente du Tour des Flandres et qui lui convient beaucoup mieux. Nous connaissons ses faiblesses mais aussi ses qualités : tu peux toujours le lâcher mais jamais complètement. Nous savons où nous pouvons faire cela mais sur Paris-Roubaix, ce n’est pas possible.”

Si Adrie van der Poel pense que le Belge est le grand favori, il a également envoyé une petite pique à son équipe Jumbo-Visma : “Ils vont devoir courir de manière différente”, expliquant également que l’équipe Alpecin-Deceuninck va devoir trouver une solution collective pour arracher la victoire.