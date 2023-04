Caleb Ewan veut sauver son printemps sur le GP de l'Escaut

Soit le Grand Prix des… Sprinters, le terrain de prédilection du coureur de Lotto-Dstny. Qui est toujours à la recherche de sa première victoire cette saison. Il a certes remporté le critérium d’ouverture du Santos Tour Down Under (la Schwalbe Classic), mais un coureur de son rang ne peut pas s’en contenter. “Nous visons le sprint avec lui comme leader, indique son compatriote Allan Davis, qui est son directeur sportif dans l’équipe belge. Notre formation a décroché de beaux résultats sur la campagne des classiques et nous voulons continuer sur cette bonne dynamique.”

S’il n’est pas à la rue, s’il se place régulièrement et a plusieurs fois échoué de très peu, Ewan veut finir sur une bonne note sa première partie de la saison. Sur une classique qu’il avait remportée en 2020. “Ce sera effectivement sa dernière course avant de couper et de commencer sa préparation pour le Tour de France, qui sera très importante”, nous indique Maxime Monfort, directeur sportif et manager de la performance chez Lotto-Dstny. “On aurait effectivement aimé un plus grand pic de forme pour Caleb durant cette période du printemps. Sa condition est pourtant bonne. Mais il n’est pas à son meilleur niveau, même s’il n’en est pas très loin.”

"Caleb fait tout pour être bien, mais ça ne fonctionne pas."

Un sprinter de sa trempe qui tourne autour de la victoire sans parvenir à la décrocher est-il en proie au doute ? “On peut généraliser le propos à tout sportif qui n’évolue pas à son niveau, répond Maxime Monfort. Caleb en est le premier conscient. Il fait tout pour être bien, mais ça ne fonctionne pas. Parfois, il n’y a pas d’explication. Il suffit souvent d’un déclic…”

Comme un succès. “Il n’est pas passé loin plusieurs fois de la première place, comme quand il est battu d’un rien par Tim Merlier sur l’UAE Tour, où il y avait une photo-finish… officielle, là… Comme au Grand Prix Monséré, où il est selon moi le vainqueur moral (NdlR : il y a été devancé par Gerben Thijssen mais Lotto-Dstny estime que c’est lui qui a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur). Mais bon, le vrai Caleb Ewan doit gagner le Monséré avec un vélo d’avance… On ne désespère pas. On discute beaucoup avec lui, il a toute notre confiance. Et il aura d’ailleurs une solide équipe autour de lui ce mercredi sur ce Grand Prix de l’Escaut.”

Avec l’armada pour la dernière ligne droite de la formation belge, avec Jasper De Buyst, Jacopo Guarnieri, Rédiger Selig ou Michaël Schwarzmann. “Le Grand Prix de l’Escaut est une course qui lui convient, termine Maxime Monfort. Un succès là pourrait sauver sa première partie de la saison.”

Seizième de Milan-Sanremo, il avait ensuite abandonné dans le vent et sous la pluie froide de Bruges-La Panne, avant de terminer loin à Gand-Wevelgem et à À Travers la Flandre. Il n’a pas été au bout, dimanche, du Tour des Flandres. Si le Grand Prix de l’Escaut se termine la plupart du temps au sprint, il peut aussi se transformer en festival de bordures, comme l’an passé, quand Alexander Kristoff s’était imposé en solitaire sous le déluge. Ewan espère que cela ne sera pas le cas ce mercredi. Mais cela ne devrait pas être le cas. La météo est annoncée clémente, avec un vent modéré qui ne sera sans doute pas propice à lancer une grande bagarre.

Lotto-Dstny recrute Chris Lawless

L’équipe de Caleb Ewan a par ailleurs annoncé avoir recruté le coureur anglais Chris Lawless. Cet ancien vainqueur du Tour du Yorkshire s’est classé deux fois troisième du… Grand Prix de l’Escaut quand il roulait chez Sky. Âgé de 27 ans, il a évolué ces deux dernières saisons chez Total Direct Énergie mais n’avait pas retrouvé de contrat pour 2023. Il avait commencé la saison pour la petite formation continentale anglaise AT85 Pro Cycling. Il intègre l’équipe de développement de la structure belge, soit celle d’Axel De Lie, celle du frère du Taureau de Lescheret. Il y partagera son expérience avec les jeunes de cette équipe. “Mais il intègrera également l’équipe pro, pour y aider Caleb Ewan ou Arnaud De Lie, indique Kurt Van de Wouver. Il a une grande expérience dans la préparation des sprints et se défend bien dans les classiques d’un jour.”

Wiebes pour le triplé chez les dames

Si le Grand Prix de l’Escaut fête sa 111e édition, ce ne sera que la troisième édition de la course féminine. La Néerlandaise Lorena Wiebes visera un troisième succès d’affilée ce mercredi, à Schoten, tout en poursuivant la série victorieuse de sa nouvelle équipe, SD Worx.

Les derniers vainqueurs

2022 : Alexander Kristoff (Nor). 2021 : Jasper Philipsen. 2020 : Caleb Ewan (Aus). 2019 : Fabio Jakobsen (P-B). 2018 : Fabio Jakobsen (P-B). 2017 : Marcel Kittel (All). 2016 : Marcel Kittel (All). 2015 : Alexander Kristoff (Nor). 2014 : Marcel Kittel (All). 2013 : Marcel Kittel (All). 2012 : Marcel Kittel (All). 2011 : Mark Cavendish (G-B). 2010 : Tyler Farrar (USA). 2009 : Alessandro Petacchi (Ita). 2008 : Mark Cavendish (G-B). 2007 : Mark Cavendish (G-B). 2006 : Tom Boonen. 2005 : Thorwald Veneberg (P-B). 2004 : Tom Boonen. 2003 : Ludovic Capelle. 2002 : Robbie McEwen (Aus). 2001 : Endrio Leoni (Ita). 2000 : Endrio Leoni (Ita).

Marcel Kittel le recordman

L’Allemand Marcel Kittel est le recordman de l’épreuve, avec cinq victoires. Suivent Mark Cavendish et Piet Oellibrandt avec trois victoires chacun.

Le parcours

Départ à Terneuzen, aux Pays-Bas, à 12h45. La course fera son entrée en Belgique après 75 kilomètres, à Essen, vers 14h33. La course arrivera sur le circuit local à Schoten après 148 bornes, vers 16h04. L’arrivée est prévue vers 17h16 au bout de 205,3 kilomètres.