Le favori logique de l'épreuve est donc Mathieu van der Poel, vainqueur de Milan-Sanremo et dauphin du Slovène au Tour des Flandres. Le Néerlandais aura pour principal adversaire un Wout van Aert embêté par sa chute au Ronde, mais aussi Mads Pedersen, Filippo Ganna ou encore les principaux lieutenants de van Aert: Dylan van Baarle et Christophe Laporte. Côté belge, Lampaert, De Lie (dont c'est la première participation), Florian et Gianni Vermeersch ou encore Vanmarcke tenteront de créer la surprise dans une course toujours très ouverte.

Suivez Paris-Roubaix en direct commenté dès 14h: