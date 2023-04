Après sa victoire à Paris-Roubaix, Mathieu van der Poel est l’homme de ce printemps

Le doublé Sanremo-Roubaix

Après Milan-Sanremo, MvdP a remporté Paris-Roubaix. Trois coureurs avant lui avaient réussi ce “doublé”, Cyrille Van Hauwaert, au début du XXe siècle, Sean Kelly en 1986 et Johan Degenkolb, il y a huit ans. Au démarrage de la saison, ces deux courses étaient les principaux objectifs de sa campagne des classiques printanières, il les a atteints avec brio en se classant de surcroît deuxième du Tour des Flandres. Mathieu van der Poel est l’homme de ce printemps durant lequel il n’a jamais été aussi fort.

Avec van Aert et Tadej Pogacar il a été le grand animateur des dernières semaines et après celle du Ronde, c’est Paris-Roubaix qui nous a livrés ce dimanche son édition la plus rapide, avec 46,841 km/heure de moyenne, soit plus d’un kilomètre plus vite que Dylan van Baarle l’an passé (45,792 km/h).

Les Alpecin, de la rue à la fête

Le coureur d’Alpecin-Deceuninck a ainsi déjà inscrit son nom au palmarès de trois des cinq monuments. En 2020, il est vrai dans un contexte très particulier avec des courses qui avaient été disputées à des dates inusitées, van der Poel s’était classé 10e en Lombardie et 6e à Liège. Dans la Cité ardente, il avait terminé à 14 secondes, seulement, de Primoz Roglic.

Le triomphe de Mathieu van der Poel a été complété par la deuxième place de son équipier Jasper Philipsen dont la présence aux avant-postes, ainsi que celle de Gianni Vermeersch, a été d’une aide précieuse pour le Néerlandais. À peine un bon mois plus tôt, le 8 mars, la formation belge avait été la dernière du WorldTour à trouver le chemin du succès grâce à Philipsen que van der Poel avait catapulté vers le succès dans la 3e étape de Tirreno-Adriatico.

La deuxième place de Jasper Philipsen complète le triomphe des Alpecin sur les routes de l'Enfer du Nord. Photo News ©POO

Une crevaison qui change tout

En plus de Jasper Philipsen, dont la prestation est un gage pour l’avenir, un autre Belge est monté sur le podium. Une fois encore, Wout van Aert espérait une plus haute marche que la troisième mais la malchance a crucifié le Campinois.

C’est évidemment une nouvelle énorme déception pour van Aert. Bien plus grande sans doute que celle de la semaine précédente au Tour des Flandres où il avait été battu sur sa valeur.

Cette crevaison est malheureusement survenue trop tard dans l’épreuve pour que le champion belge puisse encore rétablir la situation et obtenir mieux qu’un nouveau podium, son dixième dans une classique où en plus de victoires dans Milan-San Remo 2020, les Strade Bianche 2020, Gand-Wevelgem 2021, l’Amstel Gold Race 2021, le Circuit Het Nieuwsblad 2022, le Grand Prix E3 2022 et 2023 et la Bretagne Classic 2022, il compte également cinq deuxièmes et cinq troisièmes places.

Son pneu arrière dégonflé, Wout van Aert doit changer de roue à la sortie du secteur du Carrefour de l'Arbre. La victoire s'envole! Photo News ©POO

Les Jumbo de l’attaque à la défense

Si Wout van Aert a vu ses espoirs s’envoler avec ce boyau percé, la crevaison de son équipier Christophe Laporte survenue dans la Trouée d’Arenberg a, elle aussi, joué un rôle essentiel dans le déroulement et peut-être dans le résultat de la course.

Avec son équipier et ami français à ses côtés, van Aert se serait trouvé dans une autre position et certainement pas en infériorité numérique face à van der Poel et ses copains.

Comme Paris-Roubaix, bien plus que toute autre course est liée au facteur chance (ou malchance), on peut aussi se demander ce qu’il serait advenu si John Degenkolb n’avait pas chuté à l’entrée du Carrefour de l’Arbre. L’Allemand, qui avait déjà montré au cours de ce printemps des signes d’un retour au premier plan, était l’un des plus forts ce dimanche de Pâques avec les trois coureurs du podium.

Avec Christophe Laporte aux côtés de Wout van Aert, les Jumbo-Visma étaient en position de force, jusqu'à ce que le Français soit éliminé sur un incident mécanique. Photo News ©© Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

L’épatant Rex, les décevants Soudal Quick-Step

On attendait Arnaud De Lie, privé d’une place dans le top-20 par une troisième et dernière crevaison tardive. À la place du Luxembourgeois on a eu un épatant Laurenz Rex.

Le Liégeois, qui a confirmé qu’il est un costaud, est le troisième Belge du top-10 de la Reine des classiques. Une performance qu’il ne doit qu’à lui-même car il est sorti à la pédale avec les meilleurs des secteurs d’Haveluy et de la Trouée d’Arenberg quand van Aert et van der Poel ont lancé la course. Lui aussi a pris un rendez-vous pour l’avenir.

Celui des Soudal Quick-Step n’est pas aussi réjouissant dans ce genre de classiques et c’est un comble pour l’équipe qui a dominé durant deux décennies les épreuves pavées. Tim Merlier, 23e seulement, est le premier homme de la formation d’un Patrick Lefevere qui attend avec impatience l’arrivée des classiques ardennaises…