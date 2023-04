À fond dès le départ

La course démarre sur les chapeaux de roues, avec une moyenne de 51 kilomètres/heure dans la première heure de course. L’échappée matinale se forme avec quatre coureurs : Sjoed Pax (UAE), Jonas Koch (Bora-Hansgrohe), Juri Hollmann (Movistat) et Derek Gee (Israël).

Des chutes et de la poisse pour Soudal-Quick Step

L’équipe de Patrick Lefevere subit plusieurs ennuis mécaniques, avec des crevaisons de Kasper Asgreen ou Florian Sénéchal, une chute pour Davide Ballerini. Les secteurs pavés sont remplis de pièges, avec des portions boueuses, ce qui provoque de nombreuses chutes.

Peter Sagan n'aura pas été épargné non plus. Pour son dernier Paris-Roubaix, le Slovaque est tombé lourdement à 151 kilomètres de l'arrivée, alors qu'il était bien positionné à l'avant du peloton.

Van Aert lance la course à 102 kilomètres de l’arrivée

Wout Van Aert attaque dans le secteur d’Haveluy et crée directement l’échappée des hommes forts en emmenant son coéquipier Christophe Laporte, mais aussi Mathieu van der Poel, Stefan Kung et John Degenkolb. Ce qui permet au groupe des favoris de passer en petit comité la Tranchée d’Arenberg, dans laquelle une importante chute survient au peloton, impliquant notamment Dylan van Baarle ou Kasper Asgreen.

La crevaison de Laporte, le retour de Philipsen-Vermeersch et du jeune Wallon Rex

À la sortie de la tranchée d’Aremberg, Wout Van Aert perd son coéquipier Christophe Laporte, victime d’une crevaison. Mathieu van der Poel voit par contre deux coéquipiers revenir à l’avant de la course avec Jasper Philipsen et Gianni Vermeersch, sortis en contre avec Filippo Ganna, Max Walsheid et le Wallon Laurenz Rex. Ce groupe reprend les rescapés de l’échappée matinale.

Le festival offensif de van der Poel

Alors que Nathan Van Hooydonck et Christophe Laporte sortent en contre du peloton avec Florian Vermeersch, Mathieu van der Poel multiplie les offensives en tête de course. Tout d’abord à la sortie du secteur 12, celui d’Auchy-lez-Orchies, à 51 kilomètres de l’arrivée. Cette attaque élimine son coéquipier Vermeersch. Le Néerlandais attaque à nouveau quatre kilomètres plus loin, faisant cette fois plier Walscheid et Laurenz Rex. Il attaque encore à 45 kilomètres de l’arrivée, sur l’asphalte, à la sorte du secteur de Mons-en-Pévèle.

Van der Poel a multiplié les offensives. ©AFP or licensors

La chute de Degenkolb et la crevaison de van Aert

La décision tombe dans le Carrefour de l’Arbre. Avec un incident et une chute de John Degenkolb suite à un contact avec Mathieu van der Poel. Ce dernier parvient à revenir Wout van Aert, qui venait d’attaquer. Le Néerlandais prend directement le relais. Le Belge doit s’arrêter pour changer de roue, victime d’une crevaison. Il ne reverra plus Mathieu van der Poel, qui s’impose en solitaire.