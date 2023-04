La "folie" de Cameron Wurf: après avoir terminé 128e dimanche de Paris-Roubaix, il a couru dans la foulée un semi-marathon en 1h26’

Certains sportifs sont clairement d’exception. Prenez ainsi Cameron Wurf, Australien de 39 ans. Voici un gars qui a été aux Jeux d’Athènes de 2004 comme rameur (16e en deux de couple). Trois ans plus tard, il devenait cycliste professionnel et terminait cette année-là 31e des Mondiaux de contre-la-montre. En 2015, il arrête sa carrière en déclarant qu’il n’avait pas trouvé sa place dans son sport. Direction le triathlon où il remporte divers ironmen et parvient à établir le chrono le plus rapide à vélo sur l’ironman d’Hawaï (les 180,25 km en 4 h 12 min 53), une course où il a déjà réussi deux top 10.