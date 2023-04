Flèche Brabançonne : six hommes en tête, De Lie au chaud dans le peloton (DIRECT)

De son côté, le Français Julian Alaphilippe, victorieux en 2020, manquera la Flèche Brabançonne et l’Amstel Gold Race dimanche. Dernier vainqueur belge de l’épreuve, Tim Wellens (UAE Team Emirates) panse ses plaies après sa chute au Tour des Flandres, remporté par Tadej Pogacar, qui sera aussi absent mercredi.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), lauréat en 2019, a laissé son vélo au garage après son printemps triomphal. Son éternel rival, Wout van Aert, ne sera pas non plus de la partie, et pour cause, son équipe Jumbo-Visma n’ayant pas inscrit la Flèche Brabançonne à son calendrier.

Côté Belge, on comptera donc essentiellement sur Lotto Dstny avec Arnaud De Lie, dont ce sera la dernière course ce printemps, et sur Florian Vermeersch. Tandis que Quinton Hermans sera chargé de remplacer Van der Poel pour Alpecin-Deceuninck.

L’arrivée est prévue aux alentours de 17 h 20.