Tadej Pogacar, favori de l’Amstel Gold Race : “La faim de gagner est toujours là”

Où le coureur d’Alpecin-Deceuninck avait trouvé son maître en la personne de Pogacar. Celui-ci entame ce vendredi sur les routes du Limbourg néerlandais la partie “ardennaise” de ses classiques printanières.

Dans un podcast publié par le site Wielerflits, Leo Van Vliet, le patron de l’Amstel, a raconté que l’an dernier Mauro Gianetti, le patron de la formation UAE Emirates, lui avait demandé comment contacter l’entourage de van der Poel afin de l’attirer dans son équipe. Au vu des courses exceptionnelles d’intensité auxquelles on a assisté depuis un mois, on ne peut que se féliciter que le manager suisse ne soit pas (encore ?) parvenu à faire de MVDP et de Pogacar deux équipiers.

Revenu de Monaco, le double vainqueur du Tour de France a effectué ce vendredi matin en compagnie de ses équipiers les 75 derniers kilomètres de l’Amstel Gold Race afin de s’imprégner un peu mieux d’un parcours sinueux, athlétique et tourmenté qui doit convenir totalement à ses qualités.

guillement "Nous avons très envie de remporter un gros résultat dans les classiques ardennaises, à commencer par Amstel."

Dimanche, le n°1 mondial sera aussi le favori n°1 au départ sur le Markt de Maastricht. Il a pu constater que des côtes comme le très pentu Keutenberg ou le Cauberg doivent l’aider dans sa quête d’une onzième victoire en 2023 même si cette fois, il ne pourra pas compter sur l’aide de van der Poel ou de Wout van Aert pour laminer l’opposition. “Le printemps a déjà été une énorme réussite pour nous mais nous avons très envie de remporter un gros résultat dans les classiques ardennaises, à commencer par l'Amstel, explique Pogacar. C’est une course que je n’ai faite qu’une seule fois, mais je sais que son parcours est long et difficile avec beaucoup de montées, donc ce sera une course dure.”

Bien loin de calmer son appétit, sa récente victoire au Tour des Flandres exacerbe la motivation du coureur slovène. “La faim de gagner est toujours là, dit-il. J’ai effectué plusieurs bonnes séances d’entraînement à Monaco et j’ai le sentiment que la condition de ces dernières semaines n’a pas disparu. J’attends avec impatience l’Amstel Gold Race et j’ai vraiment hâte d’y être. Ce ne sera pas facile de gagner cette course, mais on est ambitieux. Je veux rester concentré jusqu’à Liège-Bastogne-Liège.”

Ce n’est qu’ensuite, qu’il pourra se tourner vers la préparation du prochain Tour de France.