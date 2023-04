Et le Roularien en a encore remis une couche dans le podcast “Gand Plateau” sur RMC, ne passant pas par quatre chemins pour dire ce qu’il pense des prestations de son coureur en rapport à son (gros) salaire : “J’ai appris une très belle expression en français : 'Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire.' Le salaire, il l’a pour trois saisons jusqu’en 2024”, a-t-il débuté avant d’insister sur son manque de résultat, “On peut dire 'heureusement qu’il est devenu deux fois champion du monde'. À part ça, il a gagné la première étape du Tour et le Maillot jaune (en 2021, NdlR). Je comprends que les équipes françaises soient excitées avec ça mais pas moi.”

”Je l’aime bien, comme tout le monde. Mais je dois être réaliste : il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats”, a encore glissé Lefevere. Ce qui laisse planer un petit doute sur la suite de l’aventure de Julian Alaphilippe au sein de l’équipe belge. Le Français est encore sous contrat jusqu’à fin 2024 chez Soudal-Quick Step mais une rupture à l’amiable pourrait être une solution qui conviendrait à toutes les parties.

”Il est vraiment revanchard”

Depuis son deuxième titre mondial en septembre 2021, Alaphilippe n’a remporté que trois victoires : une étape sur le Tour du Pays basque et une autre sur le Tour de Wallonie (au sommet du Mur de Huy) en 2022, ainsi que la Faun Ardèche Classic cette saison. Un bilan maigrichon pour celui qui compte 40 succès depuis le début de sa carrière.

Lefevere admet volontiers que son poulain n’est pas épargné par la poisse depuis quelques mois, avec de nombreuses chutes notamment sur les Strade Bianche l’an dernier ou encore le Tour des Flandres il y a quelques semaines. Touché au genou depuis lors, l’ancien champion du monde a été contraint de déclarer forfait pour l’Amstel Gold Race et la Flèche wallonne. Il s’entraîne dans les Ardennes depuis quelques jours en espérant être fin prêt pour Liège-Bastogne-Liège dimanche.

Et s’il semble déjà compromis que le Français puisse réaliser un bon résultat sur la Doyenne, il est déjà tourné vers le prochain Tour de France, où il souhaiterait montrer à son patron qu’il mérite son plantureux salaire : “Il a déjà planifié des reconnaissances d’étapes, dont Bilbao. Il est vraiment revanchard et il a surtout une très grosse envie de bien faire, d’autant plus qu’il a manqué le Tour l’an dernier”, a déclaré à ce sujet sa compagne Marion Rousse il y a quelques semaines à Cyclism’actu.