Horaire de passage des coureurs, parcours complet, engagés ou historique : tout savoir sur l’édition 2023 de la Flèche wallonne

Au palmarès, on recense 39 victoires belges (pour 18 italiennes, 11 françaises, 8 espagnoles, 3 suisses, 2 danoises, 1 américaine, néerlandaise, allemande, luxembourgeoise et australienne).

Le record de succès appartient à Alejandro Valverde, avec cinq victoires (2006, 2014, 2015, 2016, 2017). Cinq coureurs ont gagné à trois reprises, nos compatriotes Marcel Kint et Eddy Merckx, ainsi que les Italiens Moreno Argentin et Davide Rebellin et, depuis deux ans, le Français Julian Alaphilippe.

L’itinéraire horaire

Le départ sera donné à 10h45 depuis Herve. Onze difficultés se présenteront sur le parcours de la course avec évidemment le Mur de Huy en juge de paix.

Onze difficultés sont au programme :

Côte de Trasenter > km 30,3 (3,3 km à 4,9 %)

Côte des Forges > km 39 (1,3 km, 7,8 %)

Côte d’Ereffe > km 101,3, km 138,6 et km 175,8 (2,1 km, 5 %)

Côte de Cherave > km 114,1, km 151,4 et km 188,6 (1,6 km, 8,1 %)

Mur de Huy > km 119,7, km 157 et km 194,2 à l’arrivée (1,3 km, 9,6 %).

Dans les deux boucles autour de la cîté mosane se dresseront les côtes d’Ereffe, de Cherave et le Mur de Huy.

Profil du mur de Huy ©IPM Graphics

L’itinéraire détaillé (lieu, km parcourus, à parcourir, caravane, 44 km/h, 42 km/h, 40 km/h)

HERVE (départ fictif) > 10:40 11:45 11:45 11:45

HERVE (départ réel) > 0 194.2 10:45 11:50 11:50 11:50

Julémont > 4.9 189.3 10:52 11:57 11:57 11:57

BLEGNY (N642-VC) < 9 185.2 10:58 12:02 12:03 12:03

Micheroux (VC-N3-N604) > 17.3 176.9 11:11 12:14 12:15 12:16

OLNE > 23 171.2 11:19 12:21 12:23 12:24

Côte de Trasenster > 30.3 163.9 11:30 12:31 12:33 12:35

Louveigné (N666-N62) > 33.9 160.3 11:36 12:36 12:38 12:41

Côte des Forges > 39 155.2 11:43 12:43 12:46 12:48

Dolembreux > 41.4 152.8 11:47 12:46 12:49 12:52

Esneux > 47.6 146.6 11:56 12:55 12:58 13:01

Villers-Aux-Tours > 54.8 139.4 12:07 13:05 13:08 13:12

OUFFET (N638-N66) > 62.5 131.7 12:19 13:15 13:19 13:24

HAMOIR (N66-N623) > 69.5 124.7 12:29 13:25 13:29 13:34

Jenneret > 78.6 115.6 12:43 13:37 13:42 13:48

Ochain > 88.2 106 12:57 13:50 13:56 14:02

Pont-de-Bonne (N641-N636-N641) (entrée sur le circuit final) > 94.3 99.9 13:06 13:59 14:05 14:11

Côte d’Ereffe > 101.3 92.9 13:17 14:08 14:15 14:22

HUY (N641-N698A-N698) > 111.7 82.5 13:32 14:22 14:30 14:37

Côte de Cherave > 114.1 80.1 13:36 14:25 14:33 14:41

HUY (N90-N641-N66-VC-N66) > 116.9 77.3 13:40 14:29 14:37 14:45

Mur de Huy (1er passage sur la ligne d’arrivée) > 119.8 74.4 13:45 14:33 14:41 14:50

Pont-de-Bonne (N636-N641) > 131.9 62.3 14:03 14:50 14:58 15:08

Côte d’Ereffe > 138.6 55.6 14:13 14:59 15:08 15:18

HUY (N641-N698A-N698) > 149 45.2 14:28 15:13 15:23 15:33

Côte de Cherave > 151.4 42.8 14:32 15:16 15:26 15:37

HUY (N90-N641-N66-VC-N66) > 154.1 40.1 14:36 15:20 15:30 15:41

Mur de Huy (2ème passage sur la ligne d’arrivée) > 157.1 37.1 14:41 15:24 15:34 15:46

Pont-de-Bonne (N636-N641) > 169.1 25.1 14:59 15:41 15:52 16:04

Côte d’Ereffe > 175.8 18.4 15:09 15:50 16:01 16:14

HUY (N641-N698A-N698) > 186.3 7.9 15:24 16:04 16:16 16:29

Côte de Cherave > 188.6 5.6 15:28 16:07 16:19 16:33

HUY (N90-N641-N66-VC) > 191.4 2.8 15:32 16:11 16:23 16:37

HUY (Arrivée Mur de Huy) > 194.2 0 15:36 16:15 16:27 16:41

Profil de la Flèche Wallonne ©IPM Graphics

Parcours de la Flèche Wallonne ©IPM Graphics

Les engagés

25 équipes en lice

18 World Tour : Ag2R, Alpecin, Arkéa, Astana, Bahrain, Bora, Cofidis, DSM, EF Education, Groupama, Ineos, Intermarché, Jayco, Jumbo, Movistar, Soudal, Trek, UAE.

7 procontinentales : Bingoal, Burgos, Israel, Kern Pharma, Lotto, TotalEnergies, Uno-X.

Israel-Premier Tech:

1. Michael Woods (Can); 2. Guillaume Boivin (Can); 3. Simon Clarke (Aus); 4. Hugo Houle (Can); 5. Daryl Impey (AfS); 6. Krists Neilands (Let); 7. Nick Schultz (Aus)

Movistar Team:

11. Enric Mas (Esp); 12. Ruben Guerreiro (Por); 13. Alex Aranburu (Esp); 14. Jorge Arcas (Esp); 15. Gorka Izagirre (Esp); 16. José Joaquin Rojas (Esp); 17. Gonzalo Serrano (Esp)

BORA-hansgrohe:

21. Sergio Higuita (Col); 22. Giovanni Aleotti (Ita); 23. Nico Denz (All); 24. Patrick Gamper (Aut); 25. Jai Hindley (Aus); 26. Ide Schelling (P-B); 27. Ben Zwiehoff (All)

Soudal Quick-Step:

31. Andrea Bagioli (Ita); 32. Dries Devenyns (Bel); 33. James Knox (G-B); 34. Mauro Schmid (Sui); 35. Pieter Serry (Bel); 36. Ilan Van Wilder (Bel); 37. Louis Vervaeke (Bel)

Lotto Dstny:

41. Maxim Van Gils (Bel); 42. Pascal Eenkhoorn (P-B); 43. Andreas Kron (Dan); 44. Sylvain Moniquet (Bel); 45. Mathijs Paasschens (P-B); 46. Harry Sweeny (Aus); 47. Lennert Van Eetvelt (Bel)

INEOS Grenadiers:

51. Tom Pidcock (G-B); 52. Omar Fraile (Esp); 53. Michal Kwiatkowski (Pol); 54. Magnus Sheffield (USA); 55. Connor Swift (G-B); 56. Joshua Tarling (G-B); 57. Cameron Wurf (Aus)

Bahrain Victorious:

61. Mikel Landa (Esp); 62. Pello Bilbao (Esp); 63. Filip Maciejuk (Pol); 64. Gino Mäder (Sui); 65. Fran Miholjevic (Cro); 66. Matej Mohoric (Sln); 67. Wout Poels (P-B)

EF Education-EasyPost:

71. Ben Healy (Irl); 72. Andrey Amador (Crc); 73. Esteban Chaves (Col); 74. Andrea Piccolo (Ita); 75. Neilson Powless (USA); 76. Sean Quinn (USA); 77. James Shaw (G-B)

Groupama-FDJ:

81. David Gaudu (Fra); 82. Kevin Geniets (Lux); 83. Matthieu Ladagnous (Fra); 84. Valentin Madouas (Fra); 85. Rudy Molard (Fra); 86. Quentin Pacher (Fra); 87. Lars van den Berg (P-B)

Team Arkéa-Samsic:

91. Warren Barguil (Fra); 92. Louis Barré (Fra); 93. Clément Champoussin (Fra); 94. Anthony Delaplace (Fra); 95. Simon Guglielmi (Fra); 96. Mathis Le Berre (Fra); 97. Lukasz Owsian (Pol)

TotalEnergies:

101. Fabien Grellier (Fra); 102. Thomas Bonnet (Fra); 103. Mathieu Burgaudeau (Fra); 104. Valentin Ferron (Fra); 105. Alan Jousseaume (Fra); 106. Paul Ourselin (Fra); 107. Mattéo Vercher (Fra)

Jumbo-Visma:

111. Tiesj Benoot (Bel); 112. Lennard Hofstede (P-B); 113. Gijs Leemreize (P-B); 114. Sam Oomen (P-B); 115. Attila Valter (Hon); 116. Tosh Van der Sande (Bel); 117. Jos van Emden (P-B)

UAE Team Emirates:

121. Tadej Pogacar (Sln); 122. George Bennett (N-Z); 123. Felix Grossschartner (Aut); 124. Marc Hirschi (Sui); 125. Vegard Stake Laengen (Nor); 126. Diego Ulissi (Ita); 127. Michael Vink (N-Z)

AG2R Citroën Team:

131. Benoît Cosnefroy (Fra); 132. Alex Baudin (Fra); 133. Mikaël Chérel (Fra); 134. Lawrence Naesen (Bel); 135. Michael Schär (Sui); 136. Bastien Tronchon (Fra); 137. Lawrence Warbasse (USA)

Team Jayco-AlUla:

141. Lawson Craddock (USA); 142. Alexandre Balmer (Sui); 143. Kevin Colleoni (Ita); 144. Felix Engelhardt (Aut); 145. Tsgabu Grmay (Eth); 146. Jan Maas (P-B); 147. Matteo Sobrero (Ita)

Intermarché-Circus-Wanty:

151. Lilian Calmejane (Fra); 152. Dries De Pooter (Bel); 153. Kobe Goossens (Bel); 154. Tom Paquot (Bel); 155. Lorenzo Rota (Ita); 156. Dion Smith (N-Z); 157. Georg Zimmermann (All)

Cofidis:

161. Jesus Herrada (Esp); 162. José Herrada (Esp); 163. Ion Izagirre (Esp); 164. Victor Lafay (Fra); 165. Jonathan Lastra (Esp); 166. Guillaume Martin (Fra); 167. Anthony Perez (Fra)

Trek-Segafredo:

171. Giulio Ciccone (Ita); 172. Julien Bernard (Fra); 173. Tony Gallopin (Fra); 174. Markus Hoelgaard (Noo); 175. Mattias Skjelmose Jensen (Dan); 176. Juan Pedro Lopez (Esp); 177. Bauke Mollema (P-B)

Uno-X Pro Cycling Team:

181. Tobias Halland Johannessen (Nor); 182. Martin Urianstad Bugge (Nor); 183. Anthon Charmig (Dan); 184. Fredrik Dversnes (Nor); 185. Anders Halland Johannessen (Nor); 186. Jacob Hindsgaul Madsen (Dan); 187. Jonas Gregaard (Dan)

Astana Qazaqstan Team:

191. Alexey Lutsenko (Kaz); 192. Samuele Battistella (Ita); 193. David De La Cruz (Esp); 194. Gianni Moscon (Ita); 195. Alexandr Riabushenko (Blr); 196. Cristian Scaroni (Ita); 197. Simone Velasco (Ita)

Team DSM:

201. Romain Bardet (Fra); 202. Romain Combaud (Fra); 203. Matthew Dinham (Aus); 204. Sean Flynn (G-B); 205. Leon Heinschke (All); 206. Tim Naberman (P-B); 207. Oscar Onley (G-B)

Alpecin-Deceuninck:

211. Quinten Hermans (Bel); 212. Tobias Bayer (Aut); 213. Jimmy Janssens (Bel); 214. Soren Kragh Andersen (Dan); 215. Jason Osborne (All); 216. Robert Stannard (Aus); 217. Fabio Van den Bossche (Bel)

Equipo Kern Pharma:

221. Roger Adria (Esp); 222. Hector Carretero (Esp); 223. Francisco Galvan (Esp); 224. Raul Garcia (Esp); 225. Pau Miquel Delgado (Esp); 226. Ibon Ruiz (Esp); 227. Danny van der Tuuk (P-B)

Bingoal WB:

231. Lennert Teugels (Bel); 232. Alexis Guérin (Fra); 233. Johan Meens (Bel); 234. Julian Mertens (Bel); 235. Remy Mertz (Bel); 236. Marco Tizza (Ita); 237. Luca Van Boven (Bel)

Burgos-BH:

241. Pelayo Sanchez Mayo (Esp); 242. Clément Alleno (Fra); 243. Jetse Bol (P-B); 244. José Manuel Diaz (Esp); 245. Alejandro Franco (Esp); 246. Victor Langellotti (Mon); 247. Ander Okamika (Esp)

Les dix derniers vainqueurs de la Flèche wallonne

2013 > Daniel Moreno (Esp)

2014 > Alejandro Valverde (Esp)

2015 > Alejandro Valverde (Esp)

2016 > Alejandro Valverde (Esp)

2017 > Alejandro Valverde (Esp)

2018 > Julian Alaphilippe (Fra)

2019 > Julian Alaphilippe (Fra)

2020 > Marc Hirschi (Sui)

2021 > Julian Alaphilippe (Fra)

2022 > Dylan Teuns

Le classement 2022

1. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) les 202,1 km en 4h42 : 12 (Moyenne : 42,970 km/h) ; 2. Alejandro Valverde (Esp) à 0:02 ; 3. Alekandr Vlasov (Rus) ; 4. Julian Alaphilippe (Fra) 0:05 ; 5. Daniel Martinez (Col) 0:07 ; 6. Michael Woods (Can) ; 7. Ruben Guerreiro (Por) ; 8. Rudy Molard (Fra) ; 9. Warren Barguil (Fra) ; 10. Alexis Vuillermoz (Fra) ; 11. Tiesj Benoot ; 12. Tadej Pogacar (Slo) ; 13. Benoît Cosnefroy (Fra) ; 14. Nicholas Schultz (Aus) ; 15. Domenico Pozzovivo (Ita) ; 16. Jesus Herrada (Esp) 0 :15 ; 17. Quentin Pacher (Fra) 0:17 ; 18. Mattias Skjelmose (Dan) 0:21 ; 19. Neilson Powless (Usa) 0:24 ; 20. Tobias Johannessen (Nor) ;… 175 partants – 140 classés.