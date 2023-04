Vervaeke a tenté d’anticiper: “Dimanche, à Liège, nous aurons Remco !”

”On voulait durcir la course, attaquer plusieurs fois avec notre équipe, pour mettre la pression sur la formation UAE Emirates de Tadej Pogacar, raconte Louis Vervaeke. Mais nous étions malheureusement les seuls à avoir cette idée. C’est un peu dommage. Car je pense qu’il y avait moyen d’anticiper, de tenter quelque chose. On voyait à l’avant-dernière ascension du Mur de Huy que les coéquipiers de Tadej Pogacar n’étaient pas si nombreux que ça. Quand j’ai vu Batistella partir, je me suis dit que cela pouvait être intéressant.”

Il s’interrompt quand l’Italien d’Astana s’arrête, justement, à ses côtés, pour le féliciter. “Congrats, you dropped me !”, lui lance-t-il (”Bravo, tu m’as lâché !”).

guillement "Ce sera différent dimanche, nous aurons aussi un super leader avec Evenepoel. On a vraiment bien bossé ensemble en altitude."

A-t-il cru pouvoir résister jusqu’au bout et s’imposer sur une de ses courses préférées ? “C’était totalement différent de mon échappée d’il y a deux ans, répond-il. En 2021, j’étais dans l’échappée matinale, avec très peu de chance d’aller au bout. Ici, c’était une offensive de fin de course. Quand j’ai entendu que nous avions 40 secondes dans Cherave, je me suis dit que c’était possible, tout en sachant que cela allait être compliqué. Chapeau à Zimmerman, qui a pris des relais, Soren Kragh Andersen un peu moins. Mais quand je me suis retrouvé seul après cette montée, je savais que cela allait être très difficile. Le vent de face au bord de la Meuse avant d’arriver à Huy, cela te tue les jambes.”

À lire aussi

Le coureur de Soudal-Quick Step reste satisfait de sa journée, sur ses terres. Et de sa condition, qu’il a travaillée dans le groupe du Giro, dans le noyau construit autour d’Evenepoel. “On a réalisé un super stage, on a très bien bossé avec Remco. On sentait lors de ces jours passés ensemble que la condition était bonne. J’étais confiant avec cette épreuve, mais c’est toujours bien d’en avoir la confirmation en course. Personnellement, je me sentais encore assez frais à la fin.”

Dimanche, il se mettra au service de Remco. “Nous serons dans une autre situation, car nous aurons aussi un super leader avec Remco Evenepoel. On est prêt à se battre pour lui, pour ce face-à-face attendu avec Tadej Pogacar. Remco, il est toujours en forme !”

Ça sent la poudre !