Les adversaires de Pogacar et Evenepoel sont déjà résignés : “Si tout se passe normalement, ça se jouera entre eux deux”

Les deux coureurs semblent tellement au-dessus du lot que même du côté de leurs adversaires, on vise déjà la… troisième place. “Je me suis étonné avec ma septième place sur la Flèche Wallonne”, a confié Tiesj Benoot, leader de l’équipe Jumbo-Visma aux côtés Jan Tratnik et Attila Valter, au Nieuwsblad, “C’est bon signe et je ne vois pas pourquoi je ne serais pas bien ce dimanche. Si nous pouvons monter sur le podium, nous serions déjà très contents. L’idéal serait de pouvoir s’échapper avant qu’Evenepoel et Pogacar n’attaquent.”

Rétabli de maladie, Quinten Hermans sera bien présent à Liège mais ne se fait pas d’illusion : répéter sa deuxième place de l’année dernière sur la Doyenne sera très compliqué. “J’espère terminer sur le podium, mais il faut être réaliste. Remco Evenepoel et Tadej Pogacar sont deux concurrents très solides, donc deux des trois places sur le podium sont sans doute déjà attribuées.” Pour le coureur d’Alpecin-Deceuninck, “le problème avec ces garçons, c’est qu’on ne sait jamais quand ils vont ouvrir la course et il faut donc rester alerte tout le temps. Ils sont maîtres pour démarrer à des endroits inattendus.”

Bien placé sur le Mur de Huy mercredi, Romain Bardet espère également un beau résultat à Liège. Mais il ne voit pas comment il pourrait battre Evenepoel et Pogacar à la régulière : “Si la course se déroule normalement, cela va se jouer entre eux deux. Il y a beaucoup de coureurs qui se sentent inspirés, mais entre être inspiré et réaliser quelque chose, il y a encore un monde de différence.”