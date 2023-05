Comment Greg Van Avermaet a construit une grande carrière en à peine deux ans… et souvent au détriment de Peter Sagan

À lire aussi

Sa première étape au Tour de France en 2015

Le nom de Peter Sagan est sur toutes les lèvres au départ de Muret. Le Slovaque est maillot vert du Tour de France et inarrêtable quand il faut remporter une course en costaud. Ce jour de juillet 2015 et après trois podiums qui présageaient le meilleur – Strade Bianche (2), Tour des Flandres (3) et Paris-Roubaix (3) – Van Avermaet a remporté la première énorme victoire de sa carrière.

”Je crois qu’il s’est vraiment rendu compte en cette occasion qu’il appartenait à la caste des meilleurs coureurs du monde et qu’il n’avait aucun complexe à nourrir face à des gars comme Sagan”, a dit Jempy Drucker, son équipier chez BMC.

La victoire au classement général de Tirreno-Adriatico 2016

Peu nombreux sont les coureurs de classiques flandriennes qui pourront se targuer en fin de carrière d’avoir remporté l’une des courses d’une semaine les plus relevées du World Tour. Van Avermaet l’a fait en 2016 en soulevant le trident de Tirreno-Adriatico. Après avoir gagné la sixième étape avec panache, il a endossé le maillot bleu qu’il n’a pas lâché lors du contre-la-montre final. Une nouvelle fois, il a devancé Sagan. D’une seconde au classement général.

Greg Van Avermaet a porté le maillot jaune pour la première fois en 2016 ©Photonews

Le jaune au Tour de France 2016

Au moment d’arriver sur la Grande Boucle, GVA a déjà remporté l’Omloop Het Nieuwsblad et Tirreno-Adriatico. Les jambes sont là mais personne ne s’attendait à le voir réaliser un tel numéro sur la cinquième étape. Avec cinq cols au programme, Van Avermaet et huit autres compagnons d’échappée ont passé la journée seuls devant. Le Waeslandien a lâché ses adversaires un par un pour aller chercher l’étape et le maillot jaune, qu’il a repris à… Sagan. Il l’a porté durant trois étapes grâce à un effort incroyable dans le col d’Aspin lors de la septième étape. Il a, à nouveau, porté la tunique jaune en 2018. Pour huit jours cette fois.

L’or olympique en 2016

Un grand champion doit avoir un peu de chance. Tous les astres se sont alignés à Rio. La course olympique était supposée trop dure pour Van Avermaet. Dans le dernier col de la journée, Enao et Nibali sont trop forts pour Van Avermaet mais chutent dans la descente favorisant un retour du Belge. Il termine avec Fuglsang et Majka, deux profils largement moins explosifs que lui. GVA ne fait qu’une bouchée de la concurrence. Golden Greg est couronné champion olympique.

Sa victoire sur Paris-Roubaix 2017

“Je pensais ne jamais pouvoir gagner Paris-Roubaix”, a dit Van Avermaet, le pavé de vainqueur dans les mains. L’Enfer du Nord est une course de guerrier et Van Avermaet l’a prouvé en 2017 devant refaire son retard très tôt dans la course avant de faire sauter tous les autres favoris un à un. Seul Stybar a pu lui résister mais la puissance de Golden Greg a fait la différence sur le vélodrome.