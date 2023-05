Officiel: Greg Van Avermaet prendra sa retraite en fin de saison

Privé de victoire depuis le GP Montréal 2019, “Golden Greg” restera l’un des plus grands chasseurs de classiques de sa génération. Le natif de Lokeren a connu un véritable déclic en 2015, sur la 13e étape du Tour de France à Rodez, puis sur le Nieuwsblad 2016, s’imposant deux fois au nez et à la barbe de Peter Sagan, son grand rival de l’époque. Il avait alors trente ans et s’apprêtait à enchaîner les succès : il portait le maillot jaune sur le Tour 2016, quelques semaines avant son titre de champion olympique à Rio et quelques mois avant une saison 2017 absolument incroyable, lors de laquelle il a remporté le Nieuwsblad pour la deuxième fois, le GP E3, Gand-Wevelgem et Paris-Roubaix, ne laissant échapper que le Tour des Flandres où il a pris la 2e place derrière la chevauchée de Philippe Gilbert.

Egalement vainqueur de Paris-Tours, du Tour de Belgique, de Tirreno-Adriatico et de deux GP de Montréal, Van Avermaet n’a plus vraiment brillé depuis la longue interruption des compétitions en 2020 à cause du Covid. Lassé d’être réduit à un rôle de figurant depuis cet épisode, il nous rappelait en début de saison qu’il s’entraînait pour les victoires. Mais force est de constater que le puncheur a perdu de son éclat, comme beaucoup d’autres avant lui, à l’approche de la quarantaine et alors que la nouvelle génération a pris les commandes.

Il va désormais se battre pour obtenir sa sélection au Tour de France, dont il avait été évincé par son équipe la saison dernière, et réussir ses adieux avec de belles performances d’ici la fin de saison. Mais qu'il décroche, ou pas, une dernière victoire ne changera rien à son fantastique palmarès et aux souvenirs indélébiles d'un titre de champion olympique obtenu dans une course dont le profil laissait croire que la Belgique n'avait pourtant aucune chance de podium.