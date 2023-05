”On n’a plus vu un tel champion depuis très longtemps” : Thibaut Pinot impressionné par Remco Evenepoel

À lire aussi

Et notamment Thibaut Pinot. Pour le Français, qui a pris la tête du classement de la montagne lundi, Evenepoel a tout pour faire partie de la caste des plus grands : “Il est né pour faire du vélo et être un champion”, explique-t-il avant de revenir sur sa prestation dans l’étape de samedi, “quand on voit son chrono, c’est juste impressionnant. Il a écoeuré beaucoup de monde. C’est un champion comme on n’en a plus vu depuis très longtemps.”

Le leader de l’équipe Groupama-FDJ sera d’ailleurs tout content de pouvoir poser aux côtés de notre compatriote au départ de la 4e étape ce mardi entre Venosa et Lago Laceno : “Demain (ce mardi, NdlR), j’aurai ma photo avec lui au départ (puisqu’ils portent tous les deux un maillot distinctif, NdlR), ça restera un souvenir car je pense qu’il sera là pour quelques années encore.”